Conclusa la prestigiosa kermesse artistica voluta dalla Camera di commercio. Numerosi i riconoscimenti tributati nella serata finale ad artisti affermati ed emergenti.

Si è concluso, anche quest’anno con bilancio positivo, il Premio internazionale Lìmen Arte della Camera di Commercio di Vibo Valentia che ha visto il suo atto finale nella cerimonia di premiazione che si è tenuta domenica scorsa al Valentianum, con la presenza eccezionale del sottosegretario ai Beni e alle Attività culturali e turismo, Dorina Bianchi.

Ad accogliere il rappresentante di governo il presidente dell’Ente Michele Lico; altre autorevoli presenze quella del sindaco Elio Costa e del dirigente del Mibact Fabio De Chirico.

La serata è stata occasione per condividere gli aspetti più significativi di questa settima edizione, dal gradimento del pubblico verso la mostra, allestita per la prima volta al Valentianum, alle quotidiane visite guidate per le scolaresche provenienti da ogni parte della regione, complessivamente per oltre 3000 ragazzi; alle numerose e varie iniziative collaterali in cui sono stati particolarmente coinvolti proprio gli studenti.

«Cultura, dinamismo sociale, opportunità artistiche e imprenditoriali, nuove energie e sinergie per uno sviluppo territoriale competitivo e innovativo: il Premio Lìmen Arte – ha detto il Presidente dell’Ente Michele Lico – anche questa volta è riuscito ad essere tutto questo, facendo dialogare sistemi diversi: istituzioni, scuola, imprese, associazionismo, per un maggiore coinvolgimento verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico ed ambientale che è fonte di identità e importante risorsa turistica».

Considerazione condivisa dal sindaco Elio Costa che ha sottolineato la valenza di Lìmen Arte nel promuovere arte e cultura, fondamenti di sviluppo e legalità.

A conclusione della prima parte della serata, l’intervento del sottosegretario Dorina Bianchi che si è detta «ammirata per quanto ho visto alla Camera di Commercio di Vibo Valentia. Una mostra d’arte contemporanea di grande livello, inserita nella sede istituzionale dell’Ente che, in modo stabile diventa anche museo, arrivando così a potenziare l’offerta culturale. Su questo bisogna puntare ed è l’azione su cui anche noi siamo impegnati per valorizzare quanto di meglio abbiamo nel nostro Paese».

Questi i vincitori di Limen Arte 2015 – VII edizione

Premi

Sezione tematica “Collage”: Silvia Beltrami, Prospettiva accidentale;

Sezione Scenari Imagerie: Pino Chimenti, Sogno agnostico con micro architetture dell’anima;

Sezione “Maestri di Calabria”: Giulio Telarico, Dialogo 1; Giuseppe Negro, Icona;

Sezione “Giovani artisti italiani e stranieri”: Gianluca Traina, Portrait 360° – tell me;

Premio ex-aequo: Agnese Scultz, Reminescenze; Maria Jole Serreli, Animas, nido di seta;

Sezione “Accademie di Belle Arti ”: Antonella Ludovica Barba (Aba Palermo), Sweet Rocket’s Army; Iolanda Russo (Aba Catania), Aspettando la notte; Salvatore Spartà (Aba Catania), Ogni periodo ha la sua croce;

Premio extra: Camilla Cerqua (Aba Bologna), Senza titolo; Carla Passarelli (Aba Ravenna), Giuseppe Spagnuolo detto Libero; Francesco Minuti (Aba Catanzaro), Body and Soul; Stefano Pullano (Aba Catanzaro), Senza visto; Valentina Vallorani (Aba Macerata), Il coniglio La Pescia La Vacca;

Premio App Limen Arte (opera più votata dal pubblico): Heike Hinneburg opera L’altro ed il suo doppio.

Attestati di benemerenza – donazioni

Sezione Tematica Collage: Pasquale de Sensi, Breakfast; Filippo Soddu, Aggregazione.

Sezione Tematica Scenari dell’Imagerie: Jacopo Fonte, Il naufragio; Marco Ginoretti, Prevaricatori.

Sezione Maestri di Calabria: Ernesto Spina, Elemento; Giulio Telarico, Dialogo 1; Giuseppe Negro – Reliquiario; Lucia Rotundo, Abitare la natura; Nicola De Luca, Secrète; Diego Minuti, Ecce Homo; Francesco Lupinacci, La malinconia di Delfi n. 1; Gennaro Barci, Lo struzzo; Giovanni Marziano, Diario segreto n. 1; Lina Passalacqua, Fogliame; Mario Parentela, La Pinax; Michele Licata, Punto di rottura; Vincenzo Paonessa, Senza titolo; Vincenzo Trapasso, Bianco Sud (Pensiero per Mandela).

Sezione Maestri Contemporanei: Alfredo Celli, Superficie CK39; Andrea Biffi, Shoah; Andrea Gallo, Indovina chi viene a cena; Edoardo Pisano, Le porte dell’utopia: la porta per il bosco; Enzo Palazzo, Omaggio a Joseph Beuys; Gino Berardi, Vele dell’Adriatico; Giuliano Cotellessa, Danza Arcaica; Giulio De Mitri, Installazione ambientale; Isidoro Esposito, Contenitore di stati d’animo; Lucia Buono, Desiderio d’ali; Margherita Levo Rosemberg, Calabriae; Maria Credidio; Katharsis; Massimiliano Ferragina, Il peso dell’aria; Monica Melani, Tracce di vita: il cane; Vincenzo De Simone, Nodo/Reperto.

Opere donate, realizzate durante i workshop: L.A.B. 1 di Filippo Malice con Giuseppe Guerrisi, Luigi Scopelliti, Giuseppe Lococo e Diego D’Agostino, – La Giustizia; Emanuela Bianchi e Lubì, Soglia.

Menzioni speciali

Sezione Tematica Collage: Nicolò Quirico, Milano, Via Torino;

Sezione Tematica Scenari dell’Imagerie: Andrea Granchi, Il Pittore e la Musica (Caldi e Freddi);

Sezione Maestri di Calabria: Ernesto Spina, Elemento 9; Nicola De Luca, Note di dentro;

Sezione Maestri Contemporanei: Edoardo Pisano, Le porte dell’utopia: la porta per il bosco; Lucia Buono, Desiderio d’ali;

Sezione Accademie di Belle Arti: Gabriele Raimondo (Aba Catania), Ipot; Iolanda Vecchio (Aba Fidia Stefanaconi – VV), Addio all’ adolescenza; Ettore Marinelli (Aba Napoli, Taurus; Marco Labate (Aba Reggio Calabria), Centauromachia;

Sezione Giovani Artisti Italiani e Stranieri: Luca Barberini, Cut Stories.