L’Istituto comprensivo di Acquaro-Soriano Calabro parteciperà, in qualità di soggetto partner, alla Conferenza internazionale del progetto “Voices – Migration stories for inclusive policies”, che si terrà a Bruxelles fino al 15 gennaio 2026.

Il progetto

Il progetto, promosso dal Comune di Rosarno in collaborazione con l’european university college association (Euca) e il Perrotis College di Thessaloniki, ha una durata complessiva di 17 mesi e mira a promuovere una narrazione più inclusiva della migrazione economica in Europa, attraverso la raccolta di testimonianze orali e la realizzazione di azioni di sensibilizzazione e disseminazione rivolte in particolare a studenti e giovani cittadini, in coerenza con i valori dell’Unione Europea.

L’Istituto comprensivo di Acquaro-Soriano Calabro e la dirigente scolastica Maria Francesca Durante hanno partecipato attivamente alle attività preparatorie, contribuendo alla fase di progettazione, al confronto con i partner europei e alla definizione dei contenuti che saranno oggetto di presentazione e discussione durante la conferenza internazionale.

L’intervento della dirigente Durante

In tale ambito la dirigente Durante interverrà come relatrice al “Vertice di alto livello per l’adozione di un Piano d’azione locale contro il razzismo e per l’integrazione”, contribuendo al dibattito sull’importanza del ruolo della scuola nella promozione dell’integrazione, della coesione sociale e della lotta alle discriminazioni e valorizzando il contributo del sistema educativo nella costruzione di comunità inclusive e nel dialogo tra il livello locale ed europeo.

La partecipazione dell’Istituto comprensivo di Acquaro-Soriano Calabro alla conferenza internazionale – si legge in una nota della scuola - si inserisce nel quadro delle attività di cooperazione europea e di innovazione didattica promosse dall’Istituto, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla diffusione di buone pratiche educative ed inclusive.