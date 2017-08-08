Per il sindaco Luigi Tassone si tratta di un esordio in grande stile che rilancia l'immagine di Serra San Bruno

È andata in archivio la prima giornata di “Serre in Festival”, la kermesse all’insegna della cultura, la gastronomia e la solidarietà, che si propone di riscoprire e valorizzare le bellezze del territorio. “SerreinFestival è un evento di straordinaria importanza – ha dichiarato il sindaco Luigi Tassone – ma, allo stesso tempo, rappresenta un salto di qualità per Serra San Bruno. Nella giornata d’apertura, da segnalare non solo l’interessante e molto partecipato convegno sui migranti, ma anche la “Serata d’onore” con Michele Placido che, accompagnato dalle musiche di Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino) ha riscosso un successo straordinario con il recital dei passi di Dante, D’Annunzio, Montale, Neruda, Di Giacomo, Viviano e De Filippo, culminato con l’ovazione finale da parte dei tanti presenti. Questo testimonia che l’azione intrapresa dall’amministrazione comunale va nella giusta direzione. Un’azione con la quale si sta cercando di rilanciare finalmente l’immagine di Serra e di farla conoscere anche al di fuori dei confini regionali.

Continueremo a fare il nostro dovere – ha aggiunto il primo cittadino – per creare le condizioni affinché Serra possa avere più opportunità di confronto e di crescita, con buona pace di quei personaggi che cercano soltanto di screditare la nostra comunità verso l’esterno e di deviare in maniera fraudolenta l’opinione pubblica. Da parte mia e a nome di tutta l’amministrazione, ringrazio l’onorevole Bruno Censore e l’associazione Condivisioni per la realizzazione di questo progetto di caratura regionale e nazionale che contribuisce alla valorizzazione del comprensorio delle Serre. La presenza di emittenti prestigiose come Rai e Mediaset, nonché la diretta di LaC Tv, testimonia l’attenzione richiamata da questo territorio. Un ulteriore ringraziamento va al prefetto di Vibo, Guido Longo e alle altre autorità civili e militari”.

Da Tassone, in chiusura, un augurio di «buona permanenza» ai tanti turisti e alle personalità ospiti del SerreinFestival.

