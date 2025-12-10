Il Museo Lìmen della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia inaugura un’iniziativa innovativa e inclusiva grazie alla collaborazione con il Museo Statale Tattile “Omero” di Ancona, punto di riferimento nazionale per l’arte accessibile attraverso il tatto. L’obiettivo è chiaro: rendere il patrimonio artistico fruibile da tutti, superando barriere sensoriali e offrendo nuove modalità di esperienza estetica.

Un’opera di Aron Demetz al centro dell’esperienza

Il progetto, intitolato “Si prega di toccare”, porta in esposizione una scultura originale della collezione contemporanea del Museo Omero: “Ragazza con pappagallo” dell’artista Aron Demetz, tra i nomi più autorevoli della scena internazionale. La scultura, esposta nella Black Gallery del Museo Lìmen, non è una riproduzione tattile: sarà possibile ammirarla visivamente e al contempo esplorarla con il tatto, offrendo un’esperienza completa e autentica anche alle persone non vedenti.

Un modello espositivo innovativo

Grazie a questa collaborazione, il Museo Lìmen sperimenta un modello espositivo che integra la dimensione visiva con quella tattile, trasformando la visita museale in un’esperienza di incontro e dialogo tra diverse modalità di percezione. L’arte diventa così uno spazio condiviso, in cui vedenti e non vedenti possono apprezzare e interpretare insieme le opere.

Coinvolgimento delle associazioni per la promozione dell’accessibilità

Il progetto vede il coinvolgimento attivo dell’Unione Provinciale dei Ciechi e degli Ipovedenti di Vibo Valentia e di quella di Catanzaro, impegnate nella realizzazione di una postazione di lettura per non vedenti presso la Biblioteca della Camera di Commercio di Catanzaro, attualmente in fase di attivazione. L’iniziativa rafforza così la missione del sistema integrato degli attrattori culturali dell’Ente camerale, promuovendo l’accessibilità come principio fondante della cultura contemporanea.

Inaugurazione e conferenza stampa

L’esposizione sarà inaugurata il 18 dicembre alle ore 11.30 nella sede territoriale di Vibo Valentia della Camera di Commercio, durante una conferenza stampa alla quale parteciperanno

Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio Catanzaro Crotone Vibo Valentia, Aldo Grassini, presidente e fondatore del Museo Statale Tattile Omero (in collegamento), Luciana Loprete, consigliera nazionale Uici e presidente Aps Sezione territoriale Catanzaro, Giuseppe Bartucca, presidente Uici Ets-Aps Sezione territoriale “Giovanni Barberio” Vibo Valentia, Rosario Condorelli, segretario generale della Camera di Commercio, Raffaella Gigliotti, funzionario responsabile Attrattori Camera di Commercio.