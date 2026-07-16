Giornate di intensa spiritualità a Briatico in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, un appuntamento particolarmente sentito che ogni anno rinnova il profondo legame della comunità con la propria storia e le proprie tradizioni. Tra i momenti più significativi, la tradizionale processione in mare: un susseguirsi di emozioni, preghiere e canti ha accompagnato nel pomeriggio di ieri la sacra effigie dalla chiesa fino alla spiaggia della Marina. Da qui, collocata a bordo di una piccola imbarcazione, la statua ha percorso un tratto di costa scortata dai pescatori briaticesi e dalle loro barche.

Le origini del culto

La Madonna del Carmelo, protettrice della gente di mare, è venerata da secoli nella cittadina costiera. Dopo il devastante terremoto del 1783, che distrusse l'antico abitato, la chiesa a lei dedicata venne costruita nel quartiere "Baraccone", dove i poco più di 300 superstiti si stabilirono per ricostruire il paese. La famiglia Pignatelli fece realizzare sei baracconi per ospitare la popolazione, disponendo il taglio delle vaste distese di vigneti. Proprio nel cuore del nuovo abitato sorse la chiesa della Madonna del Carmine, davanti alla cui immagine le famiglie dei pescatori si raccoglievano per invocare protezione dalle insidie del mare, da sempre fonte di sostentamento ma anche di sacrifici e pericoli.

«Tra i momenti più sentiti della tradizione religiosa e marinara»

Un messaggio è arrivato anche dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidio Vallone, che sui social ha sottolineato il valore della ricorrenza: «Oggi, 16 luglio, le comunità di Briatico e San Costantino celebrano la Madonna del Carmine. A Briatico si è rinnovata la tradizionale processione a mare. Come ogni anno, i pescatori della Marina accompagnano la sacra immagine della loro protettrice a bordo delle imbarcazioni, seguiti dal corteo della flotta locale. L'evento rappresenta uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa e marinara della zona. Auguri a tutti i cittadini e alle due comunità per questa giornata di festa».

A chiudere i festeggiamenti sarà questa sera la musica tradizionale dei Parafonè e di Mimmo Cavallaro, preceduti dall'opening set di Franco Modesti e Djvlab, in programma in piazza IV Novembre. Gli eventi civili sono stati promossi dal Comitato civico briaticese.