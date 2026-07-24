Tecnica, emozione e partecipazione hanno caratterizzato l’evento patrocinato dal Comune. Un appuntamento che conferma la crescita artistica della formazione tropeana

Una serata di grande musica che ha superato ogni aspettativa, con l’Auditorium Santa Chiara di Tropea gremito di pubblico per il concerto dell’Orchestra di Fiati Città di Tropea, impreziosito dalla presenza del maestro Andrea Giuffredi, tra i più autorevoli trombettisti del panorama concertistico internazionale.

Un appuntamento che ha raccolto unanimi consensi di pubblico e critica, riuscendo a richiamare numerosi spettatori nonostante la concomitanza con la finale dei Campionati del mondo di calcio. Un risultato che, secondo gli organizzatori, conferma come la qualità artistica riesca ancora a coinvolgere un pubblico attento e appassionato.

Il talento internazionale di Andrea Giuffredi protagonista della serata

Il vero protagonista dell’evento è stato il maestro Andrea Giuffredi, che con una tecnica di altissimo livello, un suono ricercato e una forte presenza scenica ha regalato al pubblico interpretazioni di grande intensità.

Il trombettista, apprezzato nei più importanti teatri e festival internazionali, ha ricevuto applausi a scena aperta, confermando il prestigio di una carriera costruita attraverso anni di ricerca musicale e importanti collaborazioni artistiche.

Le sue esecuzioni hanno rappresentato il momento centrale di una serata nella quale musica e partecipazione si sono unite in un’atmosfera di grande coinvolgimento.

La direzione del maestro Vincenzo Laganà

A guidare l’orchestra è stato il maestro Vincenzo Laganà, che con una direzione definita elegante e sicura ha saputo valorizzare ogni elemento del programma musicale.

Il suo lavoro ha permesso di creare «un perfetto equilibrio tra orchestra e solista», esaltando le qualità tecniche ed espressive dell’ensemble tropeano.

Una prova che ha evidenziato la crescita dell’Orchestra di Fiati Città di Tropea, oggi considerata una delle realtà più qualificate del panorama orchestrale calabrese.

L’orchestra di fiati Città di Tropea conferma la propria crescita

Sul palco l’orchestra ha risposto con una prestazione di grande maturità musicale, distinguendosi per compattezza, precisione esecutiva e intensità espressiva.

Un’esibizione che conferma il percorso intrapreso dalla formazione e il costante impegno nella diffusione della cultura musicale sul territorio.

La serata ha rappresentato anche un riconoscimento al lavoro svolto negli anni dall’associazione, capace di costruire un progetto artistico stabile e di portare a Tropea appuntamenti di livello nazionale e internazionale.

Un evento simbolo dell’estate culturale tropeana

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale di Tropea, si è inserita tra gli appuntamenti culturali più significativi dell’estate cittadina.

Un momento che ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni nella realizzazione di eventi capaci di arricchire l’offerta culturale della città e attrarre appassionati e visitatori.

La musica è diventata così uno strumento di promozione del territorio, confermando la vocazione di Tropea ad ospitare manifestazioni artistiche di alto profilo.

La soddisfazione dell’associazione

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’associazione “Orchestra di Fiati Città di Tropea” Giuseppe Maria Romano, che ha sottolineato il significato della collaborazione con Andrea Giuffredi.

Secondo Romano, la presenza del maestro rappresenta «un importante riconoscimento del lavoro svolto dall’associazione in questi anni» e un ulteriore stimolo verso nuovi obiettivi.

Un percorso che punta a consolidare il ruolo dell’orchestra nel panorama musicale regionale e a raggiungere nuovi prestigiosi traguardi.

Con questo concerto, Tropea conferma la propria vocazione culturale, dimostrando come l’incontro tra eccellenza artistica e partecipazione del pubblico possa trasformare una serata musicale in un evento capace di coinvolgere un’intera comunità.