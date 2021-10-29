Il volume sarà introdotto da Franco Rubino, docente dell’Università della Calabria. L’incontro si svolgerà oggi pomeriggio con inizio alle ore 18

Importante appuntamento quello che si svolgerà a Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia questo pomeriggio, alle ore 18. Ospite della rassegna “Un libro al mese. Visti da Vicino” Antonio Calabrò con il suo “Oltre la fragilità”. Antonio Calabrò, giornalista e scrittore, senior vice-president affari istituzionali e cultura della Pirelli&C. e direttore della Fondazione Pirelli, presidente della Fondazione Assolombarda e di Museimpresa, vicepresidente dell’Unione Industriali di Torino. È stato anche responsabile Cultura di Confindustria. Ha ricoperto l’incarico di direttore dell’agenzia di stampa Apcom e di editorialista economico de “La 7”. È stato direttore editoriale del gruppo IlSole24Ore e vicedirettore del quotidiano. Ha lavorato a La Repubblica, Il Mondo e L’Ora, ha collaborato con Panorama, L’Europeo e Paese Sera e ha diretto il settimanale Lettera Finanziaria e il mensile Ventiquattro. Insegna all’Università Cattolica di Milano. [Continua in basso]

Membro del Comitato di presidenza di Assimpredil, vicepresidente del Centro per la cultura d’impresa, consigliere delegato e direttore della Fondazione Pirelli, consigliere di amministrazione di Nomisma, Università Liuc di Castellanza, Touring Club, Orchestra LaVerdi Milano, Fondazione Pier Lombardo, Camera Arbitrale di Milano.

Membro dell’Advisory Board della Fondazione Unipolis, di UniCredit Lombardia e del Comitato Editoriale di “Aspenia”.

A presentare “Oltre la fragilità”, l’interessante volume di Calabrò, edito da Egea (casa editrice dell’Università Bocconi), Franco Rubino, docente dell’Università della Calabria, presidente corso di studio in Economia Aziendale e Management, già preside della facoltà di Economia, già direttore del Dipartimento di scienze aziendali e giuridiche. [Continua in basso]

Nel corso della serata scopriremo “un libro di proposte di battaglia” del “fair trade non del free trade”, del commercio solidale, “dentro un sistema di regole che tengano conto dell’ambiente e dei diritti sociali, come l’esclusione del lavoro minorile. Non quella del commercio libero dove comunque vada, l’unico obiettivo è fare soldi”. Proposte concrete, attuabili, perché il nostro Paese possa andare “Oltre la fragilità”.

A moderare l’incontro Bianca Cimato, docente del Liceo Classico “Michele Morelli”. L’incontro si svolgerà, come anticipato, nello storico Palazzo Gagliardi, con inizio alle 18, con ingresso contingentato dall’associazione di Protezione civile Augustus di Vibo Valentia, alle ore 17.30. In ogni appuntamento sarà possibile ritirare il calendario completo della rassegna. [Continua in basso]

Per la partecipazione agli eventi, grazie al nuovo decreto dell’11 ottobre scorso, non è più necessaria prenotazione ma rimane possibile previa esibizione del green pass.