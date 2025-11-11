Amore per il proprio territorio e valorizzazione delle sue ricchezze attraverso la tecnologia e l’interattività: è con questo spirito che gli studenti degli istituti Iis-Itg-Iti-Ite di Vibo Valentia hanno saputo innovare e promuovere la scoperta della loro terra.

Gli studenti, infatti, sono risultati vincitori del progetto “Premio Vibo Smart – Giubileo Virtuale a Vibo Valentia”. Oggi, nella sala consiliare del Comune di Vibo, hanno presentato ufficialmente il loro lavoro e lo hanno consegnato all’amministrazione comunale, alla presenza della dirigente scolastica Maria Gramendola, del sindaco Enzo Romeo, dell’assessore all’innovazione tecnologica Luisa Santoro e del delegato del Vescovo, don Danilo D’Alessandro.

Un’app innovativa

Il progetto consiste nella realizzazione di un’app denominata “Pietre di Fede”, pensata come un vero e proprio ponte tra passato e futuro. L’obiettivo è quello di promuovere un turismo religioso e culturale, coinvolgendo i giovani e le scuole attraverso le competenze digitali e rafforzando al contempo il senso di comunità e appartenenza.

“Pietre di Fede” consente di rivivere la storia – non solo religiosa – del territorio vibonese. L’app accompagna il visitatore o il turista in un percorso innovativo e immersivo, dove spiritualità e tecnologia si fondono. Invece della tradizionale guida cartacea, sarà infatti possibile, collegando l’app agli appositi schermi presenti nelle chiese, ascoltare il racconto direttamente dal volto e dalla voce di un Santo vissuto secoli fa, che narra la storia del luogo e ne illustra gli oggetti sacri, trasformandoli in elementi interattivi.

L’esperienza include visite virtuali a 360°, riproduzioni 3D di statue, altari e reliquie, audioguide intelligenti con narrazioni generate da intelligenza artificiale e, al termine del percorso, la possibilità di ottenere un certificato digitale di pellegrinaggio, convertibile in un attestato cartaceo ufficiale firmato dal sacerdote o dal Vescovo.

Un progetto di grande valore innovativo e territoriale, che unisce programmazione 3D e intelligenza artificiale per la valorizzazione del patrimonio locale, realizzato con un budget di soli mille euro dagli istituti vibonesi vincitori del concorso.

Le parole del sindaco

Presente alla cerimonia anche il sindaco Enzo Romeo, che ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: «Questo è un dono alla città, un modo per renderla più fruibile e per far conoscere la sua storia millenaria e le sue preziosità. È fondamentale conoscere le radici della propria terra per rafforzarne l’identità. Il nostro impegno – e quello di tutti – ha valore solo se le competenze acquisite vengono messe al servizio del territorio».