VIDEO | Presentato il volume che, attraverso i ricordi dell’autore, restituisce uno spaccato della vita quotidiana del paese tra gli anni Settanta e Ottanta
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A Parghelia è stato presentato “’A Grazzia – I miei ricordi”, il libro di Andrea Vallone, pubblicato da Meligrana Editore. Un’opera che, attraverso la memoria personale dell’autore, restituisce un prezioso e autentico spaccato della comunità pargheliese degli anni Settanta e Ottanta.
È stata una serata intensa ed emozionante, dedicata alla memoria, alle tradizioni e alle storie di una comunità marinara profondamente legata al proprio territorio. Tra le pagine del volume riaffiorano immagini, personaggi, consuetudini e momenti della vita quotidiana di un’epoca che ha segnato profondamente la storia di Parghelia.
Il racconto di Vallone si trasforma così in un viaggio nella memoria collettiva, capace di riportare alla luce un patrimonio umano e culturale fatto di esperienze, relazioni, tradizioni e identità. Una testimonianza che assume anche il valore di un ponte tra generazioni, consegnando ai più giovani la conoscenza di un passato ricco di storia e di significati.
La cerimonia è stata moderata da Rosy Maria Cutuli, assessore comunale alle Pari opportunità e ai Servizi sociali. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Parghelia, Antonio Landro, ha preso la parola l’autore Andrea Vallone, protagonista di una testimonianza particolarmente intensa e partecipata. A seguire, gli interventi di Girolamo Caparra, del docente dell’Unical Francesco Campennì, Gabriele e Lorenzo Vallone, consiglieri comunali di Parghelia e di Giuseppe Meligrana, editore del volume.
Un incontro che è andato oltre la semplice presentazione di un libro, trasformandosi in un momento di condivisione e riscoperta dell’identità di Parghelia. Attraverso la voce e i ricordi di Andrea Vallone, una parte significativa della storia della comunità è tornata a vivere, offrendo a tutti l’occasione di riscoprire luoghi, volti e tradizioni che appartengono alla memoria collettiva.