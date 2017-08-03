La rassegna si è aperta con un concerto del maestro Luigi Fontana, nella splendida cornice della basilica-santuario “Santa Maria di Monserrato”

È stata inaugurata nel migliore dei modi la rassegna di musica “Serate Organistiche Vallelonghesi”, giunta quest’anno alla sua XXXIII edizione. Ad aprire le “danze” è stato il maestro Luigi Fontana, il quale nell’occasione si è esibito in concerto nella splendida cornice della basilica-Santuario “Santa Maria di Monserrato” di Vallelonga. Allo strumento, l’apprezzato organista ha eseguito musiche di alto livello tecnico-espressivo, risalenti al periodo tardo-romantico, con autori di grande rilievo quali Franck, Mendelssohn e Vierne. Nel pieno rispetto del luogo sacro, il concerto si è snodato in un clima di certosino silenzio, rotto soltanto dallo scrosciante applauso tributato dal pubblico all’organista al termine del brano finale.

La carriera. Diplomatosi in organo e composizione al conservatorio di musica “A. Boito” di Parma, il maestro Fontana si è successivamente perfezionato anche in clavicembalo. Nel 1988 è risultato vincitore del “Concorso Svizzero Internazionale dell’Organo”, svoltosi su strumenti storici del Canton Ticino. Al cembalo, in duo col flautista Claudio Ferrarini, ha inciso cd per le maggiori case discografiche, con musiche in gran parte inedite di Bach, Vivaldi, Haendel, Mancini, Scarlatti, e non solo. Attualmente, dopo aver insegnato nei conservatori di Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza e Monopoli, collabora con l’Orchestra Barocca di Cremona, la Capella Regensis di Reggio Emilia, l’Accademia dei Virtuosi di Genova. Inoltre, è docente di pratica organistica e canto gregoriano presso il conservatorio “G. Puccini” di La Spezia.

Le “Serate Organistiche Vallelonghesi” vengono organizzate annualmente dall’associazione culturale “Monserrato” e da don Vincenzo Barbieri. Un sacerdote-maestro, quest’ultimo, il quale accollandosi personalmente le spese per la revisione dell’organo, di oltre 4000 canne, presente nella Basilica di Vallelonga, sta permettendo che l’edizione 2017 si svolga.

Il prossimo concerto della rassegna è fissato per sabato 12 agosto alle 21.30. Si esibiranno l’oboista Giuseppina Bressi, l’organista Domenico Bellissimo e la piccola violoncellista Elena Padoan.