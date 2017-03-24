Studiosi da tutta Europa convergeranno nel centro delle Preserre per discutere le esperienze maturate in luoghi diversi ed elaborare strategie comuni

Prenderà il via domani, sabato 25, e si concluderà domenica 26 marzo, a Soriano Calabro, il convegno di studi internazionale “Intra Terras”, disamina sui borghi italiani tra memoria e valorizzazione.

Studiosi da tutta Europa convergeranno nel centro delle Preserre e saranno ricevuti dal sindaco Francesco Bartone. Studiosi come Antonella Tarpino, Vito Teti, Emanuela Guidoboni, Pietro Clemente, Antonio Cabboi, e tanti altri, si cimenteranno ad analizzare un tema importante per la sopravvivenza di tanti borghi in via di spopolamento della Penisola.

Nel 2011, un gruppo di studiosi dell’abbandono e associazioni come la fondazione “Nuto Revelli”, “Simbdea” e “Edisis”, presero l’iniziativa di dar vita al primo “Festival nazionale del Ritorno ai luoghi abbandonati”.

Il luogo d’incontro, non a caso, fu Paraloup (Cuneo), una borgata storica del Cuneese dimenticata e ora in fase di rinascita. Una serie d’iniziative riunirono un ampio pubblico intorno al tema del “riuso” dei paesi dimenticati d’Italia. Quell’evento si concluse con un appello ai sindaci sensibili al progetto di far ripartire l’Italia dai margini. Aderirono il sindaco di Soriano Calabro, di Armungia (Cagliari) e di Galliciano (Siena).

Dal 25 al 26 marzo, quindi, a Soriano alcune di queste realtà s’incontreranno per discutere insieme le diverse esperienze maturate in luoghi diversi. Il minimo comun denominatore delle comunità invitate a queste giornate di lavoro, è il Sistema Museale presente o in corso di realizzazione nei diversi territori. A Soriano quindi si discuterà di disastri naturali, abbandono, ripopolamento con i maggiori esperti del settore.