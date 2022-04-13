Il “padre” della Laminetta aurea sarà il protagonista della conferenza “Cinquant’anni fa a Vibo: Un archeologo venuto da lontano”

Appuntamento da non perdere al Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, diretto da Maurizio Cannatà. Domani 14 aprile, a partire dalle 17.30, nel plesso culturale incastonato nella splendida cornice del castello normanno-svevo si svolgerà la conferenza del professore Ermanno Arslan, l’archeologo veronese scopritore nella città capoluogo della famosa Laminetta aurea, rinvenuta nel 1969 in una tomba databile tra la fine del V e l’inizio del IV secolo a. C..



Alla conferenza – dal titolo “Cinquant’anni fa a Vibo: Un archeologo venuto da lontano” – interverranno anche il sindaco Maria Limardo e lo stesso direttore della struttura afferente alla Direzione regionale Musei Calabria, Cannatà. Un legame stretto, quello di Arslan con la città di Vibo Valentia. L’esimio studioso, infatti, ha partecipato fattivamente anche all’allestimento del Museo archeologico nazionale, dotandolo di una interessante sezione medievale. Non a caso, nel 2019 l’amministrazione comunale gli ha conferito la cittadinanza onoraria. [Continua in basso]

Il curriculum di Arslan, oggi accademico dei Lincei, nel corso del tempo si è arricchito di prestigiosi incarichi, ricoprendo importanti posizioni lavorative in strutture pubbliche e private. Stimato numismatico ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche su autorevoli riviste nazionali ed internazionali. Specializzato in archeologia greca e romana e in monetazione greco-romana e barbarica, in ultimo si sta occupando della pubblicazione del Catalogo delle monete Longobarde della Collezione Reale di Roma, della pubblicazione delle monete di scavo del Duomo di Milano e di San Vincenzo al Volturno, oltre che del complesso di gettoni-amuleto “gnostici” della Sinagoga di Cafarnao (Israele) e, appunto, della necropoli arcaico-classica dell’antica Hipponion, oggi Vibo Valentia. La conferenza di domani rappresenterà anche la prima uscita ufficiale del nuovo direttore Cannatà, insediatosi alla guida del Museo archeologico nazionale nelle scorse settimane.