Il ciclo di appuntamenti con la grande musica è stato organizzato dall’associazione Traiectoriae ets e gode del patrocinio del Comune. Prossimo appuntamento con la pianista, cantante e compositrice Jany Mcpherson

Grande successo a Palazzo Gagliardi per il concerto inaugurale del Festival Rapsodie Agresti 2025, un ciclo di appuntamenti con la grande musica che valorizza il ruolo di Vibo Valentia quale punto di riferimento nel panorama culturale regionale. Manifestazione patrocinata dal Comune di Vibo Valentia e organizzata dall’associazione Traiectoriae ets.

Il bilancio della prima serata

Il sindaco Enzo Romeo commenta la prima serata: «Esprimo il più sincero ringraziamento al mezzosoprano Veronica Simeoni e al maestro Marco Sollini, protagonisti di una straordinaria esibizione che ha saputo emozionare il pubblico con un repertorio raffinato e coinvolgente, dalle note di Rossini e Puccini fino a quelle di Hann, Strauss e Mahler. Siamo davvero lieti di poter ospitare nella nostra città ed in questo splendido palazzo eventi di questa caratura».

La serata – si legge in una nota del Comune - ha rappresentato un momento di alta espressione culturale, testimonianza concreta di come l’arte e la musica possano essere veicolo di bellezza, dialogo e coesione sociale.

Prossimo appuntamento l’8 novembre, sempre a Palazzo Gagliardi, con Jany Mcpherson, pianista, cantante e compositrice cubana tra le più interessanti esponenti del pianismo jazz degli ultimi anni.