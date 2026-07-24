Il cantautore e musicista siciliano, tra le personalità più apprezzate della musica italiana, si esibirà stasera nel cortile dell’Ex Collegio dei Gesuiti. Il 25 luglio gran finale con Aldo di Caterino 4et e Daniela Spalletta trio

Il Torrefranca Jazz Festival entra nelle sue due giornate conclusive con un cartellone che riunisce alcuni tra i protagonisti più interessanti del panorama jazzistico internazionale. Ospite di punta della serata di oggi, venerdì 24 luglio, sarà Mario Venuti con il progetto Mario Venuti Jazz Mood 4et, che proporrà una rilettura jazz di alcuni dei brani più significativi del suo repertorio.

Alle ore 22 il cantautore e musicista siciliano, tra le personalità più apprezzate della musica italiana, salirà sul palco insieme a Giuseppe Tringali alla batteria, Rosario Di Leo al pianoforte e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.

La serata si aprirà alle ore 21 con il Giovanni Mazzarino & Giovanna Magro 4et, formazione guidata dal direttore artistico del Festival, il pianista Giovanni Mazzarino, insieme alla giovane cantante siciliana Giovanna Magro, affiancati da Giuseppe Lanzo al basso e Giuseppe De Nisi alla batteria.

La quarta edizione del Torrefranca Jazz Festival si concluderà domani, sabato 25 luglio, con una serata che riunisce alcune delle espressioni più interessanti del jazz contemporaneo. Alle ore 21 salirà sul palco l’Aldo Di Caterino 4et, formazione guidata dal flautista pugliese Aldo Di Caterino, musicista da anni presente nei principali festival jazz italiani, affiancato da Giampiero Locatelli, Bruno Montrone, Dario Rosciglione e Vittorino Naso.

Alle ore 22 sarà la volta di Daniela Spalletta, interprete capace di coniugare ricerca, improvvisazione e sensibilità espressiva, che si esibirà con Seby Burgio, pianista tra i musicisti più brillanti della sua generazione, e Alberto Fidone al contrabbasso.

Promosso dal Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e da AMA Calabria e realizzato grazie al sostegno del MIC DG spettacolo e con la collaborazione del CIDIM e AIAM, il Torrefranca Jazz Festival affianca alla programmazione concertistica un articolato percorso di alta formazione, offrendo ogni anno masterclass e concerti con alcuni dei più significativi protagonisti della scena jazz italiana e internazionale.

I concerti si terranno nel cortile dell’Ex Collegio dei Gesuiti, sede del Conservatorio Fausto Torrefranca, con inizio alle ore 21 e alle ore 22.