L’esposizione accessibile gratuitamente unisce arti visive e creazioni orafe riproduttive, offrendo al pubblico un percorso tra linguaggi artistici e artigianato

Inaugurata a Vibo Valentia la decima edizione della mostra dedicata all’arte e alla gioielleria d’autore con le opere di Salvatore Pecoraro e Vito Spada. L’esposizione è ospitata nella sala eventi del centro “Save the Date” in corso Vittorio Emanuele III, dove sarà accessibile per alcuni giorni, consentendo al pubblico di visitare gratuitamente una selezione delle opere principali dei due artisti. Accanto ai lavori pittorici e artistici, saranno proposte creazioni di arte orafa riproduttiva ispirate alle stesse opere, in un percorso che intende mettere in relazione linguaggi diversi e valorizzare il dialogo tra espressione artistica e artigianato.

Secondo quanto informa una nota, la mostra offrirà anche momenti di approfondimento grazie alla presenza di critici d’arte e personalità del settore, che interverranno per analizzare i contenuti delle opere e il percorso creativo degli autori. Il confronto diretto con gli artisti rappresenterà un’occasione per il pubblico di comprendere meglio le scelte estetiche e il significato simbolico dei lavori esposti.

L’iniziativa è ideata e promossa da Nicola Scordamaglia, autore ed espositore, la cui attività fotografica personale ha contribuito alla nascita del progetto. La decima edizione si inserisce in un percorso ormai consolidato, che nel tempo ha trovato spazio nel panorama culturale cittadino.

La mostra si propone come un momento di valorizzazione dell’arte contemporanea e della gioielleria d’autore, confermando contestualmente la il valore logistico del centro convegnistico ed espositivo “Save the date”, che in questo caso si trasforma in una galleria d'arte dove poter ammirare gratuitamente opere di artisti illustri e gioielli unici nel loro genere.