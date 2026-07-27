La rassegna culturale conquista il pubblico con la presentazione di “Non è mai troppo tardi per iniziare a vivere”. Lo psicologo e psicoterapeuta ha dialogato con cittadini e ospiti sui temi del benessere, delle relazioni e della partecipazione sociale

Primi bilanci positivi per la rassegna “Ti porto un libro” in scena a Vibo Marina. Nella cornice del porto, la terza serata della kermesse ha visto la presenza straordinaria di Alfredo Altomonte con il suo ultimo lavoro “Non è mai troppo tardi per iniziare a vivere” (edizioni San Paolo). A dialogare con l’autore, il giornalista Peppe Sarlo che fatto emergere la formazione e la personalità di Altomonte, psicologo e psicoterapeuta molto conosciuto a livello internazionale, impegnato quotidianamente con competenza ed umanità come dirigente del Centro di salute mentale Asl Roma 3, nell’esperienza con i bambini oncologici, con i ragazzi nelle scuole e come animatore salesiano nei penitenziari e nel mondo dello sport.

Significativo il confronto con il pubblico, assai numeroso ed attento, composto da cittadini ed ospiti. Altomonte ha saputo accostarsi a loro in modo libero e competente, ascoltando testimonianze ed impressioni, instaurando un dialogo coinvolgente. Al centro i temi del benessere fisico e psichico, la qualità del tempo, i rapporti di coppia, con la propria comunità e l’importanza della partecipazione nella costituzione di una società migliore. Tra il pubblico significativa la presenza di numerosi amici che hanno voluto essere presenti all’importante serata al porto, di familiari, della madre prof.ssa Iosella D’Agostino con cui mantiene un rapporto speciale.

L’autore che vive a Roma, ama appena possibile di ritornate in Calabria, rimanendo in un rapporto particolare anche con il mare di Vibo Marina: «Ecco un modo altro e speciale per indicare come possiamo fermare il tempo. Ho sempre amato il mare e nuotare… guardare il cielo ed il mare che si sfiorano e sembrano un unicum. È poesia».

Una terza serata quindi, quella di “Ti porto un libro” all’aperto e con una piacevole brezza marina, arricchita dalla musica dal vivo del giovane pianista Saimon Stanganello, giovane di talento allievo del Conservatorio Torrefranca di Vibo Valentia (ha iniziato i suoi studi presso l’Istituto Vespucci -Murmura di Vibo Marina ad indirizzo musicale). L’evento è stato organizzato dai soci e volontari della Pro Loco e coordinato dal gen. Paolo Valle e dal prof Andrea Mamone, con la collaborazione dell’Istituto Vespucci-Murmura e del Comune, il supporto dell’Autorità portuale, Capitaneria di Porto, Gelateria “Il Gabbiano” banchina Fiume.