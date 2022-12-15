Atmosfera natalizia al Porto grazie alla suggestiva illuminazione. Flop invece per i mercatini promossi nella frazione costiera

Nella cornice unica del porto turistico, tra le imbarcazioni ormeggiate presso il pontile Marina Carmelo, si accendono le mille luci dell’albero del brigantino Florette trasformato, in occasione delle festività, in un suggestivo albero di Natale. Quando, all’imbrunire, diventa bellissimo passeggiare lungo il porto ascoltando lo sciabordio delle barche ormeggiate, è possibile cogliere lo splendido colpo d’occhio del maestoso albero di Natale ricoperto di luci che si specchiano nel mare. I riflessi si moltiplicano nell’acqua del porto facendo respirare la magica atmosfera natalizia., fatta di luci, presepi, dolci e…mercatini. [Continua in basso]

E, a proposito di mercatini, ha lasciato molta delusione nei cittadini della frazione costiera l’organizzazione del mercatino di domenica 11 dicembre, che altro non è stato se non un’anticipazione, fatta di pochi stand che di natalizio non avevano nulla, del consueto mercato rionale che si tiene a Vibo Marina ogni lunedì. Un flop organizzativo che ha suscitato non pochi commenti sarcastici sui social, che hanno preso di mira un’iniziativa giudicata poco decorosa per la principale frazione di Vibo Valentia.

