L’associazione “Shekina”, dopo il successo dell’evento dello scorso 3 agosto, ha riproposto un nuovo appuntamento

Dopo il successo registrato sabato 3 agosto, gli organizzatori hanno deciso di riproporre l’appuntamento con il concerto all’alba. Una scommessa vinta alla grande: quando ancora il sole non era sorto, sono stati in molti, presso la spiaggia del lido La Playa di Vibo Marina, a dimostrare il loro gradimento per la singolare manifestazione musicale ed applaudire la performance del trio di fiati. [Continua in basso]

Domenica 21 agosto la replica verrà affidata ad un quintetto che si esibirà presso la banchina “Fiume” del porto: Ivano Comito al violino, Antonello Pontoriero al violino, Domenica Pugliese alla viola, Pierpaolo Greco al violoncello, David Medina al contrabbasso, accompagnati dal sax di Giovanni De Luca. Salutare il mattino con la musica ed iniziare una nuova giornata nel segno della cultura: questa la finalità dell’associazione “Shekina” che ha affidato la replica dell’evento ad un quintetto di archi accompagnato da un sax. Un suggestivo appuntamento, quando il sole sconfigge le tenebre e dove la musica si fonde con l’odore del mare e i colori dell’alba.