Al centro tre testimonianze di giovani del luogo o legati in qualche modo al territorio che si sono distinti nella formazione e nel lavoro, nell’amore per la terra e per il mare, impegno sociale e la difesa dell’ambiente

Sabato 3 settembre 2022, alle ore 18.30, – si svolgerà la IX edizione del “Premio Porto Santa Venere 2022” presso lo splendido scenario del porto di Vibo Marina – retro banchina Fiume, adiacente Capitaneria di porto – stesso luogo ove si son già tenuti gli incontri di “Ti porto un libro”. L’evento, ideato e organizzato dalla Pro Loco di Vibo Marina, in collaborazione con la Parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, con l’Istituto Comprensivo statale “A. Vespucci” e patrocinato dall’Amministrazione comunale è ormai entrato nella tradizione della Comunità di Vibo Marina. Il Premio 2022 avrà al centro tre testimonianze esemplari di giovani del luogo, o legati in qualche modo al nostro territorio, che si sono distinti nella formazione e nel lavoro, nel recepire tradizione ed innovazione, nell’amore per la terra e per il mare, impegno sociale e la difesa dell’ambiente che si spera possano essere considerate da tutti, soprattutto quale proposta alle giovani generazioni. [Continua in basso]

Nella serata di domani 3 settembre 2022 il Premio Porto santa venere 2022 sarà consegnato a:

Rony Haynes , capitano del brigantino “Florette” di base nel porto di Vibo Marina in occasione dei 100 anni di vita dell’elegante veliero oggi impegnato in un turismo ecologico ecosostenibile.

Giovanna Artese, giovane imprenditrice amante della nostra terra e responsabile delle Cantine Artese di Porto Salvo, con una storia familiare legata da tre generazioni alla cura antichi vitigni autoctoni che con coraggio e competenza ha sviluppato una prestigiosa Azienda vinicola.

Giovanni Canduci, giovane biologo marino di Bivona, tra i maggiori esperti internazionali di acustica marina, ha collaborato con importanti Centri di Ricerca e ha effettuato numerose spedizioni oceaniche sino all'Antartide.

Il Premio è stato realizzato dai giovani soci, volontari e amici dell’associazione, nel segno di una postazione civica e di legalità che guarda lontano e con perseveranza. La serata di quest’anno sarà condotta da due giovani della Pro Loco, Ilenia Iannello, già premiata lo scorso anno per il suo impegno sul territorio e oggi volontaria del servizio civile presso la stessa associazione, e Rosario Carbone, segretario della Pro Loco e referente del servizio civile. Il Premio 2022 avrà al centro tre testimonianze esemplari di giovani del luogo, o legati in qualche modo al nostro territorio, che si sono distinti nella formazione e nel lavoro, nel recepire tradizione e innovazione, nell’amore per la terra e per il mare, impegno sociale e la difesa dell’ambiente che si spera possano essere considerate da tutti, soprattutto quale proposta alle giovani generazioni. Il format sarà ancora quello talk show in cui i protagonisti potranno raccontare in prima persona le proprie esperienze, mentre vi saranno numerosi momenti musicali con brani dal vivo curate dal giovane pianista Fabrizio Febbraro. L’intento del Premio è ascoltare storie singolari ma di grande valore sociale, culturale ed educativo magari da riproporre nelle scuole, che contribuiscono a scoprire il positivo che c’è nel luogo e tra la nostra gente.