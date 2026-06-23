Tra i più apprezzati interpreti della scena musicale contemporanea, ha offerto agli studenti e non solo un’esperienza di confronto e di crescita umana e professionale

«Il Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia conferma la propria vocazione all’alta formazione e al perfezionamento musicale, promuovendo iniziative capaci di mettere studenti e giovani musicisti a diretto contatto con alcune delle più autorevoli personalità del panorama concertistico internazionale». Con queste parole il Conservatorio tira le somme della masterclass di flauto tenuta dal maestro Bülent Evcil, tra i più apprezzati interpreti della scena musicale contemporanea, che ha richiamato al Torrefranca allievi effettivi e uditori provenienti da diverse realtà formative e professionali.

Nato a Istanbul, Evcil si è formato all’Accademia Musicale della sua città, perfezionandosi successivamente in Europa con Marc Grauwels, Jean-Michel Tanguy e Sir James Galway. Ha svolto un’intensa attività concertistica e didattica tra Europa e Stati Uniti e dal 2004 è Primo flauto solista dell’Orchestra Sinfonica di Stato di Istanbul. Nel 2010 è stato insignito dalla rivista musicale Andante del premio come miglior strumentista a fiato della Turchia.

Nel corso delle attività a Vibo, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire aspetti tecnici, interpretativi ed espressivi del repertorio flautistico attraverso un percorso che ha unito dimensione didattica, pratica esecutiva e condivisione dell’esperienza artistica.

«Più che un semplice momento di perfezionamento – fanno sapere dal Torrefranca –, la masterclass si è configurata come un’esperienza di confronto e di crescita umana e professionale, nella quale il rapporto tra docente e allievi è diventato occasione di riflessione sul fare musica, sul valore dello studio e sulla costruzione di una consapevole identità artistica. Le masterclass rappresentano da anni uno degli strumenti attraverso cui il Conservatorio Torrefranca arricchisce la propria offerta formativa, favorendo il confronto con esperienze artistiche e didattiche provenienti da differenti contesti culturali e offrendo agli studenti concrete opportunità di crescita e di apertura internazionale. L’iniziativa, promossa dal docente di Flauto Fabio Pepe, si inserisce in questo percorso di costante ampliamento delle opportunità formative dell’Istituto. Un contributo fondamentale allo svolgimento delle attività è stato inoltre assicurato dalla pianista accompagnatrice Rosangela Longo, che ha affiancato il percorso di studio nel corso delle giornate di lavoro. Attraverso iniziative di questo tipo, il Conservatorio “Fausto Torrefranca” continua a consolidare il proprio ruolo di istituzione capace di coniugare formazione, produzione artistica e relazioni internazionali, offrendo ai propri studenti occasioni di incontro e confronto con protagonisti della scena musicale contemporanea».