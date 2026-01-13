È stata presentata nel corso di una conferenza stampa al Palazzo Comunale di Vibo Valentia la stagione concertistica 2026 promossa dalla sezione cittadina di A.Gi.Mus, iniziativa sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione. Un appuntamento che ha offerto l’occasione per illustrare nel dettaglio un cartellone pensato in continuità con il percorso culturale avviato negli anni precedenti.

La stagione, articolata in 16 serate, prenderà il via il prossimo 6 febbraio e accompagnerà il pubblico fino al 29 dicembre, attraversando generi e repertori differenti. Quest’anno la rassegna sarà arricchita dalla presenza, all’interno dei programmi proposti, delle musiche di Giuseppe Verdi, di cui ricorrono i 125 anni dalla scomparsa. Un omaggio che si inserisce in modo naturale nella programmazione, valorizzando una figura centrale della tradizione musicale italiana. Sul palco si alterneranno giovani musicisti calabresi e maestri già affermati nel panorama musicale nazionale e internazionale, in un dialogo tra nuove generazioni e interpreti di consolidata esperienza.

A delineare le linee guida della stagione è stato il direttore artistico Andrea Brissa, che ha spiegato: «L’intento è quello di continuare a offrire alla città occasioni di musica e di cultura, momenti di qualità ai quali il pubblico vibonese ha dimostrato, nel tempo, di saper rispondere con attenzione e partecipazione. Le precedenti edizioni ci hanno confermato che esiste un interesse reale e diffuso». Brissa ha poi sottolineato il significato dell’omaggio a Verdi: «Ricordare una figura come Giuseppe Verdi significa confrontarsi con una parte fondamentale della nostra identità musicale. Non potevamo farlo senza includere la lirica; per questo motivo abbiamo scelto di aprire e chiudere la stagione con due appuntamenti lirici, che ne rappresentano idealmente l’inizio e il compimento».

Anche per il 2026 la stagione concertistica potrà contare sul patrocinio dell’Amministrazione comunale. Alla presentazione erano presenti l’assessore alla Cultura Stefano Soriano e il sindaco Enzo Romeo, che ha richiamato il ruolo degli eventi culturali come strumenti di valorizzazione del territorio. «La strategia dell’amministrazione – ha affermato – mira a consentire alla città di mostrarsi per ciò che realmente è: una comunità con una storia importante e con un patrimonio culturale di grande rilievo. Su queste basi Vibo Valentia può diventare un punto di attrazione». Un percorso che, come ricordato dal primo cittadino, si inserisce nel piano territoriale di marketing “Vibo città di tutte le epoche”, presentato nei mesi scorsi: «L’obiettivo è che la promozione culturale non resti fine a se stessa, ma possa tradursi in sviluppo e ricadute economiche per il territorio».

Dal canto suo, l’assessore Stefano Soriano ha messo l’accento sull’evoluzione della rassegna rispetto allo scorso anno: «Un calendario ricco, che coinvolge numerosi giovani musicisti calabresi e vibonesi, e che conferma il nostro sostegno a iniziative culturali di qualità. La musica, tra le arti, occupa un posto d’onore e merita attenzione e continuità».