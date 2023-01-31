Il gruppo consiliare al Comune della citta capoluogo su Fabio Signoretta: «Saprà mettere l'impegno e l'entusiasmo giusto»

“Il gruppo consiliare e gli assessori di “Città Futura” al Comune di Vibo Valentia, si congratulano con Fabio Signoretta per la sua elezione a presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese, certi che saprà mettere l’impegno e l’entusiasmo giusto per risollevare una delle più importanti biblioteche della nostra regione”. Così il gruppo consiliare in seno alla maggioranza al Comune della città capoluogo a margine dell’elezione a presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese, Fabio Signoretta il quale, ha tutte le intenzioni di “riavviare nel migliore dei modi la macchina culturale” di Palazzo Santa Chiara.

LEGGI ANCHE: Fabio Signoretta è il nuovo presidente del Sistema Bibliotecario Vibonese