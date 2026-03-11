Un appuntamento di straordinario rilievo artistico arricchisce la Stagione Musicale 2026 organizzata da AMA Calabria in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Domani, giovedì 12 marzo alle ore 18:00, nell’Aula Magna della sede di Viale Affaccio del Conservatorio, saliranno sul palco la celebre soprano Roberta Invernizzi e l’Ensemble Barocco di Napoli, protagonisti del concerto “L’Arcadia sul palcoscenico. La cantata da camera a Napoli nel XVIII secolo”.

Il concerto è realizzato in collaborazione con il CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica, nell’ambito del progetto “Circolazione musicale in Italia”, iniziativa dedicata alla diffusione della grande musica attraverso interpreti di altissimo profilo artistico.

Figura di riferimento nel panorama internazionale della musica antica, Roberta Invernizzi è una delle interpreti più autorevoli del repertorio rinascimentale e barocco. Con oltre trent’anni di carriera e una discografia che supera le cento registrazioni, ha collaborato con alcuni dei più prestigiosi ensemble e direttori del settore, tra cui Il Giardino Armonico, Concerto Italiano, Europa Galante e La Risonanza, esibendosi nei principali teatri e festival internazionali. Le sue interpretazioni delle cantate di Händel, premiate dalla critica internazionale, rappresentano oggi un punto di riferimento per gli studiosi e gli appassionati della musica barocca.

Accanto a lei l’Ensemble Barocco di Napoli, formazione fondata dal flautista Tommaso Rossi e impegnata in un importante lavoro di ricerca e valorizzazione del repertorio musicale napoletano del XVIII secolo. Il gruppo si è esibito in prestigiosi festival e istituzioni concertistiche in Italia e all’estero – tra cui il Ravello Festival, il Valletta Early Music Festival e l’Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma – distinguendosi per l’accuratezza filologica e la qualità interpretativa.

Il programma del concerto propone un affascinante viaggio nella Napoli musicale del primo Settecento, città che nel XVIII secolo rappresentava uno dei centri culturali più vivaci d’Europa. Il progetto “L’Arcadia sul palcoscenico” ricostruisce l’atmosfera delle eleganti serate musicali nei salotti aristocratici dell’epoca, dove le grandi voci della scena teatrale si esibivano nel repertorio della cantata da camera, genere raffinato e ricco di invenzione espressiva.

In programma musiche di Alessandro Scarlatti, Francesco Mancini, Giovanni Battista Pergolesi, Johann Adolf Hasse e Leonardo Leo, autori che contribuirono a definire lo stile della celebre scuola napoletana, protagonista della vita musicale europea del XVIII secolo.

Accanto alla voce di Roberta Invernizzi, il concerto vedrà impegnati Tommaso Rossi al flauto dolce e traversiere, Ugo Di Giovanni all’arciliuto, Manuela Albano al violoncello e Patrizia Varone al clavicembalo, in un dialogo musicale che restituisce tutta la ricchezza e la varietà della tradizione barocca partenopea.

Con questo appuntamento la stagione musicale 2026 offre al pubblico un’occasione rara di ascolto, affidata a interpreti di assoluto prestigio internazionale e dedicata a uno dei capitoli più affascinanti della storia musicale europea. Un concerto che restituisce tutta la ricchezza della tradizione barocca napoletana e conferma il valore di iniziative capaci di portare anche nei territori realtà artistiche di altissimo livello.