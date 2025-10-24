La manifestazione intitolata al compianto Rocco Lico prenderà il via questa sera all'interno del Cinema Moderno, organizzata dall'associazione teatrale Sancostantinese
Tutti gli articoli di Cultura
PHOTO
A Vibo Valentia conto alla rovescia per la seconda edizione della rassegna teatrale “La forza del sorriso”, dedicata al compianto attore Rocco Lico, morto prematuramente circa tre anni fa. La rassegna prenderà il via questa sera alle 21, all'interno del Cinema Moderno, promossa dell'associazione teatrale di San Costantino Calabro che porta il suo nome. Cinque le serate in programma e altrettante le compagnie calabresi che si alterneranno nell'occasione sul palco. Ad aprire le danze sarà il Gruppo Teatro “Giovanni Vercillo” di Lamezia Terme, pronto a portare in scena la commedia brillante “I broglio porta imbroglio”.
Il calendario della seconda edizione de “La forza del sorriso” propone, a seguire, il 31 ottobre la commedia brillante “L'eredità dello zio canonico”, a cura della compagnia teatrale “San Paolo alla rotonda” di Reggio Calabria, il 7 novembre l'opera teatrale “Parenti serpenti” de “Il volo delle comete” di Amantea, il 14 novembre la commedia “A mala sorti i me soru” della compagnia “I baroncini Aps” di Rizziconi. La rassegna teatrale 2025 dedicata a Rocco Lico si concluderà il prossimo 21 novembre con la commedia brillante “I tre testamenti”, proposta proprio dalla compagnia di San Costantino Calabro che oggi porta il suo nome e di cui è stato socio fondatore e dagli stessi attori che per anni hanno calcato insieme a lui i palcoscenici della Calabria, e non solo.