A Vibo Valentia conto alla rovescia per la seconda edizione della rassegna teatrale “ La forza del sorriso ”, dedicata al compianto attore Rocco Lico , morto prematuramente circa tre anni fa . La rassegna prenderà il via questa sera alle 21, all'interno del Cinema Moderno , promossa dell'associazione teatrale di San Costantino Calabro che porta il suo nome. Cinque le serate in programma e altrettante le compagnie calabresi che si alterneranno nell'occasione sul palco. Ad aprire le danze sarà il Gruppo Teatro “ Giovanni Vercillo ” di Lamezia Terme, pronto a portare in scena la commedia brillante “I broglio porta imbroglio ”.

La locandina della rassegna teatrale