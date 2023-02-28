Lo storico interverrà all’evento in programma oggi nel museo archeologico sul tema “Patrimonio culturale, memoria, legalità. Per un nuovo senso dei luoghi”

Il professore dell’Università della Calabria Vito Teti. Sarà lui il protagonista dell’ennesimo incontro proposto dal museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia, nell’ambito della rassegna “Un Museo contro l’inverno dello spirito”. L’evento – dal titolo ‘Patrimonio culturale, memoria, legalità. Per un nuovo senso dei luoghi” – è in programma oggi 28 febbraio, a partire dalle ore 17. A discutere e a colloquiare nell’occasione sul tema con l’antropologo, storico e scrittore calabrese, saranno il direttore del museo archeologico, Maurizio Cannatà, il funzionario del Ministero della Cultura, Angelina De Salvo, e il referente provinciale dell’associazione “Libera contro le mafie”, Giuseppe Borrello. L’incontro di oggi sarà solo l’ultimo in ordine di tempo dell’annuale rassegna “Un Museo contro l’inverno dello spirito”, proposta con successo dai vertici del museo incastonato nell’antico castello normanno-svevo di Vibo Valentia e afferente alla Drm Calabria. Avviata nel dicembre scorso, la manifestazione sta proponendo un ricco calendario di eventi con protagonisti numerosi esperti del settore della cultura. La rassegna invernale, caratterizzata da un buon riscontro di pubblico, proseguirà con altri interessanti incontri che si protrarranno fino al prossimo 30 marzo.