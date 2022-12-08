Le iniziative si terranno al Centro di aggregazione. Il sindaco L’Andolina: «L’adesione si preannuncia più che positiva»

Tutto pronto a San Giovanni di Zambrone per “Respiriamo aria di Natale”, il campus allestito dalla cooperativa sociale Salus di Ionadi: «L’iniziativa – spiega il sindaco Corrado L’Andolina– si svolgerà presso il Centro sociale della frazione nei giorni 13, 15, 17, 19 e 20 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e si rivolge ai bambini dai tre agli undici anni che frequentano tutte le scuole presenti nel territorio comunale». Un progetto «interamente finanziato dal Ministero per le pari opportunità e la famiglia di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed è indirizzato ad accrescere ed a contrastare la povertà educativa dei minori». Più nel dettaglio, si svolgeranno iniziative educative ludiche e ricreative rivolte a bambini e adolescenti. [Continua in basso]

Le risorse «sono state stanziate con decreto legge 73/2022 che stabilisce la necessità di potenziare l’offerta formativa dei bambini: “Anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie Stem, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori», aggiunge il primo cittadino”».

I riscontri, non sono mancati: «L’adesione – evidenzia il sindaco – si preannuncia più che positiva. I genitori, infatti, hanno accolto con entusiasmo, l’idea di proporre l’evento nel periodo natalizio che, per sua natura, valorizza il senso della famiglia. Per i bambini del territorio, un’importante occasione di socializzazione che si traduce in opportunità di crescita educativa». Nel frattempo, a Zambrone è stato presentato un ricco calendario eventi con tante le iniziative pensate per il Natale, dagli appuntamenti culturali ai concerti.

