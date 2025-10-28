Incontri, laboratori e itinerari tra il 7 e l’8 novembre animeranno il borgo vibonese, trasformandolo in un laboratorio di idee e buone pratiche per la valorizzazione di questa antica e identitaria tecnica costruttiva

Dal 7 all’8 novembre 2025, Zambrone diventerà il cuore pulsante della riflessione e della promozione delle architetture in terra cruda, con l’assemblea dei soci dell’Associazione Città della Terra Cruda. L’evento offrirà due giornate di approfondimento, formazione e scoperta, con un focus sul ruolo del patrimonio in terra cruda nello sviluppo sostenibile, turistico e culturale dei territori calabresi.

Un patrimonio da riscoprire

L’architettura in terra cruda, presente in tutto il mondo, ha profonde radici anche in Calabria. Dalle testimonianze di Vibo, Reggio e Locri fino alla Sibaritide, questa tradizione costruttiva, basata sull’uso di argilla e materiali naturali, ha caratterizzato borghi e campagne fino agli anni Cinquanta del Novecento. Oggi, con il rischio della perdita di questo patrimonio, cresce l’esigenza di promuovere strategie di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità locali.

L’ingresso del Comune di Zambrone nell’Associazione Città della Terra Cruda rappresenta un passo concreto per la tutela e la promozione di questo patrimonio architettonico. L’Assemblea sarà anche un’occasione di confronto nazionale tra istituzioni, esperti, accademici e operatori culturali.

Il programma dell’evento

Venerdì 7 novembre

Ore 9:30: Tour dei borghi in terra cruda nei casali di Tropea.

Ore 15:30: Workshop “Tutela e valorizzazione del patrimonio in terra cruda della Calabria”, coordinato da Monica La Torre.

Saluti istituzionali: Corrado Antonio L’Andolina, Sindaco di Zambrone, e Marco Sideri, Presidente dell’Associazione.

Interventi: Rosario Chimirri (Università della Calabria) su stato di conservazione e quadro normativo; Walter Secci sull’uso culturale e turistico del patrimonio; Antonio Varrà su ecoturismo in terra cruda in Calabria.

Partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali e professionali, tra cui Raffaele Greco, Antonio Leonardo Montuoro, Ordini professionali locali e Raffaele Rio della Regione Calabria.

Ore 20:00: Cena buffet.

Sabato 8 novembre

Ore 9:30: Tour dei borghi in terra cruda tra il Parco regionale delle Serre e le colline del Mesima.

Ore 17:00: Assemblea ordinaria delle Città della Terra Cruda.

Ore 20:00: Cena sociale.

Un impegno condiviso

L’Assemblea di Zambrone segna un passo importante nel percorso dell’Associazione, da anni impegnata nella conoscenza, tutela e valorizzazione di un patrimonio costruttivo unico. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di Antonio Varrà, referente per la Calabria dell’Associazione, e della Comunità Patrimoniale della Terra Cruda – Rete Faro, che hanno curato il coordinamento e il radicamento locale dell’evento.

L’incontro di Zambrone non è solo un momento di studio e riflessione, ma anche una concreta occasione per rafforzare la collaborazione tra territori, istituzioni e operatori culturali attorno a un patrimonio che racconta la storia e l’identità della Calabria.