Zambrone si prepara ad accogliere un nuovo mese di musica, teatro, letteratura e iniziative dedicate alle tradizioni popolari. Dal 3 agosto al 4 settembre torna la Kermesse Aramonese, la rassegna culturale promossa dall’Amministrazione comunale e giunta quest’anno alla sua undicesima edizione.

Il programma attraverserà il capoluogo e le frazioni, portando concerti, reading, rappresentazioni teatrali, spettacoli itineranti e appuntamenti rivolti alle famiglie nelle piazze, nei borghi e nei luoghi più rappresentativi del territorio. Una formula ormai consolidata, pensata per coinvolgere residenti e visitatori e, allo stesso tempo, valorizzare la vocazione turistica e l’identità culturale di Zambrone.

L’obiettivo della manifestazione resta quello di trasformare ogni evento in un’occasione di incontro e partecipazione, facendo della cultura e dello spettacolo strumenti capaci di unire le diverse comunità del territorio comunale. Il cartellone mette infatti insieme artisti, associazioni e realtà culturali locali, alternando linguaggi e generi differenti.

L’apertura con il Quartetto Luna

L’apertura è prevista il 3 agosto a Zambrone con il concerto jazz del Quartetto Luna. Il programma proseguirà con il reading letterario e musicale “Nuju è Nessuno”, affidato a Fabrizio Cariati e Marco V. Ambrosi, e con una serata di musica dal vivo accompagnata da percorsi gastronomici nella frazione di Daffinacello.

Tra gli appuntamenti musicali figura anche il concerto jazz curato dal Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, a conferma della volontà di coinvolgere nel programma le principali realtà culturali e formative del territorio.

Il viaggio tra Pavese e Tenco e gli appuntamenti teatrali

Spazio anche alla musica d’autore e alla poesia con il viaggio dedicato a Cesare Pavese e Luigi Tenco, che vedrà protagonisti lo scrittore Domenico Dara e il musicista Sasà Calabrese. Il teatro sarà rappresentato, tra gli altri, dallo spettacolo proposto da Abra Calabria con Annalisa Insardà.

Il calendario comprenderà inoltre un tributo a Mango e una serata dedicata ai Nomadi, insieme al tradizionale Tamburello Festival, arrivato alla diciannovesima edizione. L’appuntamento di quest’anno sarà dedicato ad Angela Grillo, socia dell’Associazione Aramoni scomparsa prematuramente lo scorso anno. Un momento che unirà la riscoperta della musica popolare al ricordo di una persona legata alla vita associativa e culturale della comunità.

Tra le proposte inserite nella rassegna anche il musical “L’influencer di Dio: Carlo Acutis”, dedicato alla figura del giovane proclamato santo, oltre agli spettacoli di strada e alle iniziative pensate per i bambini e per le famiglie.

Una rassegna diffusa nel territorio comunale

La Kermesse Aramonese conferma così la propria natura di rassegna diffusa, capace di attraversare l’intero territorio comunale e di animare spazi diversi attraverso una proposta che affianca intrattenimento, riflessione culturale e riscoperta delle tradizioni.

«La Kermesse Aramonese – dichiara il sindaco Corrado L’Andolina – rappresenta ormai un appuntamento identitario per Zambrone. Abbiamo voluto costruire anche quest’anno un programma capace di parlare a pubblici diversi, con proposte di qualità e con il coinvolgimento delle nostre comunità. La cultura e lo spettacolo sono strumenti importanti per valorizzare i luoghi, rafforzare il senso di appartenenza e accogliere quanti scelgono Zambrone per trascorrere il loro tempo».