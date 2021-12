Sbarca a Vibo l’Amazon per le PMI: Azimut Marketplace -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Approda anche a Vibo Valentia Azimut Marketplace, una realtà fintech che applica il modello delle piattaforme elettroniche ai servizi digitali dedicati alle aziende. L’iniziativa è stata presentata nel corso di un incontro con le PMI, gli Ordini Professionali, e tutta la filiera dei professionisti della finanza aziendale. Secondo le stime elaborate da Azimut e dal team di Azimut Marketplace «oggi circa il 98% delle aziende fruiscono di servizi finanziari digitali, con una forte accelerazione del trend negli ultimi diciotto mesi.

Azimut Marketplace è una piattaforma che, grazie a una serie di partner punta a fornire un unico punto di ingresso – hanno spiegato – dai servizi alle operazioni di finanza straordinaria (minibond ed equity) per supportare i progetti di crescita, dall’aggregazione di conti italiani e stranieri, all’integrazione con la fatturazione elettronica e digital CFO e soluzioni di finanza agevolata e instant lending che permette alle aziende di richiedere un prestito in pochi secondi con un processo completamente digitale, ed ancor alle soluzioni digitali per finanziare il circolante, in particolare l’anticipo fatture, che permette alle aziende di ricevere il 90% dell’importo delle fatture in 48 ore.

La piattaforma, attiva da inizio ottobre, testata con oltre duecento aziende registrate, costituisce un vero e proprio ecosistema fintech completo e aperto a tutte le imprese». I dettagli sono stati illustrati da Pierluigi Rubino, Area Manager Azimut Capital Management SGR, Mauro Massironi, Chief Commercial Officer Azimut Libera Impresa SGR e Andrea Bertini, Founder & Country Head Italia di STEP 4 Business. Nel corso del seminario sono state acquisite dettagliate informazioni in merito al mix degli strumenti finanziari dedicati alle PMI, grazie al contributo dell’avvocato Enrico Mazza, Presidente della Sezione Servizi di Unindustria Calabria e come sfruttare al meglio le potenzialità dello Sportello DIH, nato per sostenere i processi innovazione e la trasformazione digitale, curato da Francesco Biacca, Presidente Sezione Terziario e ICT Confindustria Vibo Valentia. I lavori sono stati moderati da Antonello Gagliardi, Presidente Sezione Servizi Confindustria Vibo Valentia e Consulente Finanziario Azimut.