Vibo, il centro per l’impiego cambia sede. Il sindaco Limardo: «Il Comune acquisterà l’immobile»

Il centro per l’impiego di Vibo Valentia cambierà sede con la riqualificazione dell’edificio in disuso degli ex uffici regionale sito nella zona Nord della città. Lo rende noto il sindaco Maria Limardo specificando che il «Comune nelle prossime settimane acquisterà l’intero immobile al fine di dare una sistemazione definitiva».

Più nel dettaglio, il primo cittadino spiega: «La collocazione logistica del nuovo centro per l’impiego è avvenuta in collaborazione con il competente Dipartimento regionale per il lavoro a seguito di ripetuti incontri e in linea con il progetto di layout dei centro per l’impiego predisposto su tutto il territorio regionale».

In tale contesto «il recupero dell’edificio nell’ambito del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego sarà in autofinanziamento da parte dell’amministrazione comunale che, una volta trasferiti gli uffici, dovrà sostenere il canone di locazione previsto per legge a carico del Comune».

Il nuovo impianto avrà una superficie complessiva di circa 400 metri quadratati: «Lo sviluppo orizzontale dello stabile – illustra infine il sindaco – consentirà l’organizzazione in aree distinte destinate ai diversi target (utenti abituali, fragili, aziende) come le più moderne strutture per l’impiego. Nell’edificio, oltre alle zone per l’accesso dell’utenza e agli uffici saranno realizzati spazi funzionali alle diverse attività e un’are destinata agli archivi».