Prezzi carburante alle stelle, in un anno la spesa per le famiglie aumentata di 900 euro

Nelle ultime settimane l’aumento del costo dei carburanti sta diventando una vera e propria zavorra per le famiglie, i lavoratori e le imprese, già messe a dura prova da due anni di pandemia, purtroppo ancora non terminata. Rispetto a marzo 2021, per fare il pieno di benzina alla propria auto, oggi si spende circa il 46% in più, il 60% se invece consideriamo il diesel. Questi dati emergono da un’analisi condotta da Facile.it – la web company leader in Italia per la comparazione di servizi – in base alle simulazioni del comparatore di tariffe, la spesa annua stimata per un nucleo familiare medio arriverebbe ad essere maggiore di quasi 900 euro rispetto a 365 giorni fa. [Continua a leggere]

Prezzi su rispetto a gennaio 2022

Facendo invece riferimento al costo dei carburanti dall’inizio del 2022, il prezzo del diesel è cresciuto del 40%, mentre quello della benzina ha registrato incrementi del 21%. Tali aumenti sono stati invece registrati da Altroconsumo – l’associazione per la tutela e difesa dei consumatori più diffusa in Italia – secondo cui «l’aumento esponenziale del prezzo della benzina sta diventando insostenibile e apre ad interrogativi che necessitano di risposte chiarificatrici». [Continua a leggere]

L’indagine condotta dall’associazione ha fotografato l’attuale situazione, monitorando l’andamento settimanale del prezzo industriale dei carburanti, da cui è emerso un aumento del costo di oltre il 2% a settimana. In soli 7 giorni, tra il 28 febbraio e il 7 marzo l’incremento del prezzo – secondo i dati raccolti da Altroconsumo – è stato quasi del 9%, la scorsa settimana ha raggiunto un +21% e la situazione non sembra destinata a migliorare. E ancora : «Se non si arresta l’attuale crescita esponenziale, a Pasqua il prezzo potrebbe toccare la soglia di 3 euro al litro».

