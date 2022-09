Tassa rifiuti a Pizzo, al via le domande per il rimborso

Con avviso pubblico, il Comune di Pizzo comunica la riapertura dei termini per l’erogazione di contributi a persone e famiglie in stato di bisogno e difficoltà economica derivanti dall’emergenza Covid. Le risorse messe a disposizione dall’ente saranno funzionali al pagamento delle utenze domestiche, più in dettaglio la Tari, tassa rifiuti con riferimento all’anno 2021. Il fondo destinato ammonta a 50mila euro: «Le domande pervenute entro il dicembre 2021- rende noto il Comune – non hanno esaurito le risorse assegnate. A tal fine, dunque, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle richieste dirette ad ottenere il rimborso per le utenze domestiche». Il nuovo termine – si legge quindi nell’avviso dell’ente- è fissato al 30 settembre 2022: «Le domande pervenute dopo il 10 dicembre 2021 si intendono sanate e quindi potranno essere regolarmente valutate per l’ammissione o meno al beneficio». L’accesso al buono spesa non potrà essere richiesto da chi aveva già presentato domanda nel 2021. Il divieto si estende anche ai componenti del medesimo nucleo familiare.