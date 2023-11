Concorso “Tre Gocce d’oro”, sul podio un’azienda agricola del Vibonese

L’azienda agricola di Francesco Baldo di San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese, è la prima classificata nella sezione speciale del concorso Tre Gocce d’Oro “I mille mieli, i millefiori”, con una valutazione sensoriale che ha coinvolto oltre 400 consumatori, per le votazione dei millefiori più graditi tra i 20 finalisti regionali. Il sindaco di San Gregorio d’Ippona Pasquale Farfaglia esprime «grande apprezzamento e viva soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto da un’azienda del territorio». Al concorso hanno partecipato tra i migliori produttori di mieli millefiori di tutte le regioni italiane, uno per regione. Il millefiori dell’azienda Baldo, selezionato in precedenza come rappresentante della Regione Calabria, si è classificato al primo posto in assoluto nella classifica nazionale. A decretare il vincitore una giuria di esperti. Domenica 29 ottobre la consegna dei riconoscimenti ai tre mieli che hanno ottenuto il maggior gradimento dei consumatori:

1° Classificato: l’Azienda agricola Baldo Francesco, Calabria

2° Classificato: l’Azienda agricola Bartolucci, Liguria

3° Classificato: Meilichios, Sicilia

