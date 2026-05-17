Partecipato incontro promosso dall'Ordine di Vibo Valentia. La Bella, Guagliardi e Uniformi aprono i lavori. Greco e Cocca: «Aggiornamento costante per accompagnare la transizione ecologica»

Grande partecipazione e vivo interesse per l’incontro dedicato a “Formazione e Deontologia: i valori che guidano la nostra professione ogni giorno”, promosso dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Vibo Valentia nella cornice del Popilia Country Resort.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto sui temi della formazione continua, dell’etica professionale e del ruolo sempre più strategico dei dottori agronomi e forestali nelle grandi sfide ambientali, territoriali e sociali contemporanee.

All’evento hanno preso parte numerosi professionisti, rappresentanti istituzionali, tecnici e giovani interessati ai temi della sostenibilità e della responsabilità professionale. Una partecipazione che, spiegano gli organizzatori, «conferma l’attenzione crescente verso una professione chiamata oggi a svolgere un ruolo centrale nella tutela del territorio, nella gestione sostenibile delle risorse naturali e nella pianificazione ambientale».

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Vibo Valentia Francesco La Bella, del presidente della Federazione Odaf Calabria Alessandro Guagliardi e del presidente Conaf Mauro Uniformi.

Nel corso degli interventi è stata ribadita «l’importanza della formazione continua e della deontologia come strumenti fondamentali per garantire qualità professionale, credibilità e tutela dell’interesse pubblico».

Particolarmente apprezzati gli interventi dei consiglieri nazionali Conaf Giovanni Greco, componente del dipartimento ordinamento, tutela e deontologia professionale, e Carmine Cocca, responsabile nazionale formazione.

I due relatori hanno offerto «una riflessione approfondita sul valore dell’etica professionale e sulla necessità di un aggiornamento costante per affrontare le nuove sfide del settore», evidenziando come il percorso formativo rappresenti oggi uno strumento indispensabile per accompagnare i cambiamenti legati alla transizione ecologica e alla sostenibilità.

Dal confronto è emerso con forza il ruolo sempre più centrale della figura del dottore agronomo e forestale nei processi di transizione ecologica, tutela ambientale, valorizzazione del paesaggio e sviluppo sostenibile dei territori.

Il dibattito finale, definito dagli organizzatori «partecipato e ricco di spunti», ha inoltre evidenziato «il desiderio condiviso di rafforzare il senso di appartenenza alla professione e di consolidare il rapporto tra competenze tecniche, responsabilità etica e servizio alla collettività».

Al termine dell’incontro, l’Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Vibo Valentia ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, ringraziando relatori, ospiti e partecipanti «che hanno contribuito al successo dell’evento, confermando l’importanza di creare occasioni di confronto qualificato e crescita professionale sul territorio».