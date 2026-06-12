Otto tirocinanti sono stati assunti dal Comune di Pizzo. A comunicarlo è il sindaco Sergio Pititto, che annuncia il completamento del percorso con parole di soddisfazione e sottolinea il valore dell’obiettivo raggiunto sia per i nuovi dipendenti sia per l’ente.

«Con grande soddisfazione comunichiamo il completamento del percorso di assunzione di 8 tirocinanti presso il Comune di Pizzo», afferma il sindaco, parlando di «un risultato importante, frutto di un lavoro costante e di un impegno condiviso».

Nuove prospettive e stabilità

Per l’amministrazione comunale, l’assunzione rappresenta anche un passaggio significativo sul piano sociale e occupazionale. Il percorso concluso - spiega Pititto - consente di «offrire nuove prospettive di lavoro e maggiore stabilità a cittadini del nostro territorio».

Il sindaco evidenzia anche la ricaduta positiva per la macchina comunale, che potrà contare su nuove energie e professionalità. «Questo traguardo rappresenta non solo un'opportunità per i nuovi assunti - dichiara Pititto -, ma anche un valore aggiunto per l'Amministrazione comunale, che potrà contare su nuove energie e professionalità al servizio della collettività».

Gli auguri ai nuovi dipendenti

Nel messaggio diffuso, il sindaco rivolge infine un augurio di buon lavoro agli otto nuovi dipendenti comunali: «Ai nuovi dipendenti rivolgiamo i più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che sapranno svolgere il loro incarico con responsabilità, impegno e attenzione verso le esigenze della comunità».