Pubblicata la graduatoria definitiva dei beneficiari dei fondi Pac 2023-2027 per investimenti in infrastrutture per l’agricoltura. Alla provincia di Vibo Valentia quasi 4 milioni di euro per contributi che vanno dai 95mila ai 150mila euro
Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
PHOTO
Buone notizie per le aree rurali del Vibonese. La Regione Calabria ha approvato la graduatoria definitiva dei beneficiari dell’intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, finanziato nell’ambito della PAC 2023-2027.
Nel complesso, sono 26 i comuni della provincia di Vibo Valentia ammessi al contributo, per un totale di oltre 3,8 milioni di euro. Sei, invece, i comuni esclusi per non aver raggiunto il punteggio minimo o per non aver fornito la documentazione necessaria. Nel caso di Filadelfia, la Commissione ha segnalato la mancanza della documentazione allegata alla richiesta di riesame, mentre Ricadi e Zambrone non hanno presentato opposizione nei termini.
La Regione ha precisato che gli enti esclusi potranno presentare ricorso al Tar Calabria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Le risorse sono destinate alla riqualificazione della viabilità rurale, al miglioramento dei servizi agricoli e alla valorizzazione delle infrastrutture nelle zone interne.
Elenco dei comuni della provincia di Vibo Valentia
Spilinga 150.000 euro
Limbadi 150.000 euro
Simbario 150.000 euro
Brognaturo 150.000 euro
Filogaso 114.653,09 euro
San Costantino Calabro 149.956,68 euro
Francica 149.829,73 euro
Sant’Onofrio 127.775,27 euro
Maierato 150.000 euro
Gerocarne 150.000 euro
Drapia 150.000 euro
Rombiolo 150.000
Arena 150.000 euro
Serra San Bruno 150.000 euro
Filandari 148.924,82 euro
Zaccanopoli 150.000 euro
Soriano Calabro 150.000 euro
Fabrizia 150.000 euro
Acquaro 95.556,53 euro
Sorianello 150.000 euro
San Gregorio d’Ippona 117.552,67 euro
Polia 117.117,36 euro
Cessaniti 150.000 euro
Vallelonga 150.000 euro
Briatico 150.000 euro
Nardodipace 150.000 euro
Totale contributi assegnati: €3.842.366,15
Comuni vibonesi non ammessi al finanziamento
Filadelfia 108.988,29 euro - Allegati del riesame non pervenuti
Zambrone 150.000 euro - Nessuna istanza di riesame presentata
Ricadi 150.000 euro - Nessuna istanza di riesame
Ionadi 42.896,52 euro - Punteggio minimo non raggiunto
Pizzoni 150.000 euro - Punteggio minimo non raggiunto
San Calogero 150.000 euro - Mancata istanza di riesame
La soddisfazione dell’assessore Gallo
Tra gli interventi finanziati ci sono progetti di viabilità e di realizzazione acquedotti rurali, ma anche interventi per la fruizione turistica delle comunità rurali. I totale sono 246 i comuni calabresi finanziati, per un importo complessivo di oltre 36 milioni di euro.
«Con la pubblicazione della graduatoria definitiva – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo– si è avviata una fase importante del percorso di sostegno alle aree rurali calabresi. Siamo riusciti a garantire la copertura di tutte le domande ammissibili, riconoscendo il valore strategico degli investimenti infrastrutturali per la competitività agricola e lo sviluppo locale. A breve, inoltre – conclude Gallo – sarà pubblicato un nuovo bando, che utilizzerà le risorse residue già stanziate e ulteriori risorse per le quali il Dipartimento si è già attivato per la loro individuazione con la Commissione Europea, con priorità riservata ai Comuni che non sono stati ammessi in questa prima procedura, così da assicurare un sostegno diffuso e inclusivo su tutto il territorio regionale».