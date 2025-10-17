Buone notizie per le aree rurali del Vibonese. La Regione Calabria ha approvato la graduatoria definitiva dei beneficiari dell’intervento SRD07 – Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, finanziato nell’ambito della PAC 2023-2027.

Nel complesso, sono 26 i comuni della provincia di Vibo Valentia ammessi al contributo, per un totale di oltre 3,8 milioni di euro. Sei, invece, i comuni esclusi per non aver raggiunto il punteggio minimo o per non aver fornito la documentazione necessaria. Nel caso di Filadelfia, la Commissione ha segnalato la mancanza della documentazione allegata alla richiesta di riesame, mentre Ricadi e Zambrone non hanno presentato opposizione nei termini.

La Regione ha precisato che gli enti esclusi potranno presentare ricorso al Tar Calabria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Le risorse sono destinate alla riqualificazione della viabilità rurale, al miglioramento dei servizi agricoli e alla valorizzazione delle infrastrutture nelle zone interne.

Elenco dei comuni della provincia di Vibo Valentia

Spilinga 150.000 euro

Limbadi 150.000 euro

Simbario 150.000 euro

Brognaturo 150.000 euro

Filogaso 114.653,09 euro

San Costantino Calabro 149.956,68 euro

Francica 149.829,73 euro

Sant’Onofrio 127.775,27 euro

Maierato 150.000 euro

Gerocarne 150.000 euro

Drapia 150.000 euro

Rombiolo 150.000

Arena 150.000 euro

Serra San Bruno 150.000 euro

Filandari 148.924,82 euro

Zaccanopoli 150.000 euro

Soriano Calabro 150.000 euro

Fabrizia 150.000 euro

Acquaro 95.556,53 euro

Sorianello 150.000 euro

San Gregorio d’Ippona 117.552,67 euro

Polia 117.117,36 euro

Cessaniti 150.000 euro

Vallelonga 150.000 euro

Briatico 150.000 euro

Nardodipace 150.000 euro

Totale contributi assegnati: €3.842.366,15

Comuni vibonesi non ammessi al finanziamento

Filadelfia 108.988,29 euro - Allegati del riesame non pervenuti

Zambrone 150.000 euro - Nessuna istanza di riesame presentata

Ricadi 150.000 euro - Nessuna istanza di riesame

Ionadi 42.896,52 euro - Punteggio minimo non raggiunto

Pizzoni 150.000 euro - Punteggio minimo non raggiunto

San Calogero 150.000 euro - Mancata istanza di riesame

La soddisfazione dell’assessore Gallo

Tra gli interventi finanziati ci sono progetti di viabilità e di realizzazione acquedotti rurali, ma anche interventi per la fruizione turistica delle comunità rurali. I totale sono 246 i comuni calabresi finanziati, per un importo complessivo di oltre 36 milioni di euro.

«Con la pubblicazione della graduatoria definitiva – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo– si è avviata una fase importante del percorso di sostegno alle aree rurali calabresi. Siamo riusciti a garantire la copertura di tutte le domande ammissibili, riconoscendo il valore strategico degli investimenti infrastrutturali per la competitività agricola e lo sviluppo locale. A breve, inoltre – conclude Gallo – sarà pubblicato un nuovo bando, che utilizzerà le risorse residue già stanziate e ulteriori risorse per le quali il Dipartimento si è già attivato per la loro individuazione con la Commissione Europea, con priorità riservata ai Comuni che non sono stati ammessi in questa prima procedura, così da assicurare un sostegno diffuso e inclusivo su tutto il territorio regionale».