Il premio medio per assicurare un'auto in Calabria ad agosto 2025 è stato pari a 693,14 euro, in aumento, secondo l'Osservatorio Rc auto Facile.it - Assicurazione.it, del 7% su base annua. Non solo, è scritto in una nota, l'incremento annuale registrato nella regione è il secondo più alto d'Italia, ma la Calabria è risultata essere la quarta area della Penisola in cui l'Rc auto costa di più.

A livello provinciale, quella più cara, secondo l’Osservatorio, è risultata essere Crotone, con un premio medio che, in aumento dell'8,5%, è stato pari a 829,25 euro. Al secondo posto Vibo Valentia, con un premio medio di 715,01 euro, e un calo dell'1,2%. Seguono Reggio Calabria con 701,75 euro (+5,2%) e Cosenza (665,94 euro, +9,6%). Nonostante Catanzaro abbia registrato l'aumento annuale più alto (+10,3%), con una tariffa Rc auto pari a 639,18 euro, la provincia è risultata essere l'area calabrese dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.