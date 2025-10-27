Sabato 1° novembre in piazza Ruffa prenderà il via una serie di eventi volti a promuovere il valore della pesca sostenibile. Il tour itinerante tornerà nel Vibonese, a Zambrone e Ricadi, il 15 novembre
Il blu del mare calabrese diventa protagonista con “Azzurro di Calabria 2025 – Le meraviglie del Golfo di Squillace e della Costa degli Dei”, il festival itinerante che celebra la cultura marinara, la pesca artigianale e le eccellenze gastronomiche del territorio.
L’appuntamento inaugurale si terrà sabato 1 novembre 2025, a partire dalle ore 15:00 in Piazza Ruffa a Parghelia, dove prenderà il via un percorso di eventi dedicati al mare e alle sue infinite sfumature di gusto e tradizione.
Un progetto per valorizzare il mare calabrese
Promosso dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma FEAMPA 2021–2027, il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare le risorse del mare e promuovere la cultura della pesca sostenibile, con un’attenzione speciale al pesce azzurro, simbolo della dieta mediterranea e dell’identità marinara calabrese.
Dopo la tappa inaugurale di Parghelia, “Azzurro di Calabria 2025” continuerà il suo viaggio lungo la Costa degli Dei, toccando altre due suggestive località:
- Ricadi – 15 novembre 2025
- Zambrone – 15 novembre 2025 (evento pomeridiano e serale)
Ogni tappa offrirà momenti di incontro, degustazioni, laboratori tematici, musica e spettacoli legati al mare e ai suoi sapori, con il coinvolgimento di pescatori, ristoratori, associazioni e produttori locali.
Il programma di Parghelia
- Ore 15:00 – Apertura ufficiale degli stand espositivi
- Ore 15:30 – Talk “Pesce azzurro e turismo sostenibile: il mare come risorsa”
- Ore 16:30 – Degustazioni e show cooking con pesce locale, intrattenimento musicale, animazione per bambini e l’esibizione degli Sbandieratori di Bisignano
Un mare di cultura, gusto e tradizione
“Azzurro di Calabria 2025” rappresenta un viaggio attraverso i sapori, i profumi e i paesaggi delle coste calabresi, un’occasione per promuovere il territorio e sensibilizzare cittadini e visitatori sul valore della pesca sostenibile e dell’economia blu.
Il Comune di Parghelia invita tutti i cittadini, i visitatori e la stampa a partecipare a questo evento inaugurale, per vivere insieme l’emozione di un mare che racconta la storia, la cultura e il futuro della Calabria.