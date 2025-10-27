Il blu del mare calabrese diventa protagonista con “Azzurro di Calabria 2025 – Le meraviglie del Golfo di Squillace e della Costa degli Dei”, il festival itinerante che celebra la cultura marinara, la pesca artigianale e le eccellenze gastronomiche del territorio.

L’appuntamento inaugurale si terrà sabato 1 novembre 2025, a partire dalle ore 15:00 in Piazza Ruffa a Parghelia, dove prenderà il via un percorso di eventi dedicati al mare e alle sue infinite sfumature di gusto e tradizione.

Un progetto per valorizzare il mare calabrese

Promosso dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma FEAMPA 2021–2027, il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare le risorse del mare e promuovere la cultura della pesca sostenibile, con un’attenzione speciale al pesce azzurro, simbolo della dieta mediterranea e dell’identità marinara calabrese.

Dopo la tappa inaugurale di Parghelia, “Azzurro di Calabria 2025” continuerà il suo viaggio lungo la Costa degli Dei, toccando altre due suggestive località:

Ricadi – 15 novembre 2025

– 15 novembre 2025 Zambrone – 15 novembre 2025 (evento pomeridiano e serale)

Ogni tappa offrirà momenti di incontro, degustazioni, laboratori tematici, musica e spettacoli legati al mare e ai suoi sapori, con il coinvolgimento di pescatori, ristoratori, associazioni e produttori locali.

Il programma di Parghelia

Ore 15:00 – Apertura ufficiale degli stand espositivi

– Apertura ufficiale degli stand espositivi Ore 15:30 – Talk “Pesce azzurro e turismo sostenibile: il mare come risorsa”

– Talk “Pesce azzurro e turismo sostenibile: il mare come risorsa” Ore 16:30 – Degustazioni e show cooking con pesce locale, intrattenimento musicale, animazione per bambini e l’esibizione degli Sbandieratori di Bisignano

Un mare di cultura, gusto e tradizione

“Azzurro di Calabria 2025” rappresenta un viaggio attraverso i sapori, i profumi e i paesaggi delle coste calabresi, un’occasione per promuovere il territorio e sensibilizzare cittadini e visitatori sul valore della pesca sostenibile e dell’economia blu.

Il Comune di Parghelia invita tutti i cittadini, i visitatori e la stampa a partecipare a questo evento inaugurale, per vivere insieme l’emozione di un mare che racconta la storia, la cultura e il futuro della Calabria.