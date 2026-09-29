Prezzi calmierati contro il caro carburanti: Eni parte con 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio, IP applica il taglio in modo progressivo e Q8 partirà dal 1° ottobre. Tutti i riferimenti ufficiali per risparmiare sul pieno

Il caro carburanti cambia volto e, dopo Eni e IP, anche Q8 si prepara a introdurre un tetto ai prezzi di benzina e gasolio. Una novità particolarmente importante per gli automobilisti calabresi, alle prese con prezzi ancora elevati e con una rete di distribuzione molto articolata sul territorio.

La situazione, però, non è identica per tutti e tre i marchi. Enilive ha già fissato un prezzo massimo preciso, IP ha scelto un sistema progressivo senza indicare un unico valore nazionale e Q8 ha annunciato l'adesione al price cap a partire dal 1° ottobre, precisando che il meccanismo sarà applicato con un approccio modulare. Ecco una mappa dei distributori Q8, Enilive e IP in Calabria.

I distributori Q8, Enilive e IP in Calabria

Enilive, benzina a 1,99 euro e gasolio a 2,19

La prima a muoversi è stata Eni. Dal 28 settembre 2026, sulla rete Enilive è entrato in vigore un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro al litro per il gasolio.

La misura ha una durata iniziale di 30 giorni, con la possibilità di essere prolungata fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti.

È importante sottolineare che si tratta di un price cap, cioè di un tetto massimo, e non necessariamente di un prezzo identico in ogni circostanza. Il prezzo effettivamente applicato può quindi dipendere dalla modalità di rifornimento e dalle condizioni del singolo impianto.

L'iniziativa interessa la rete Enilive, che conta quasi 4.000 stazioni di servizio in Italia, comprese quelle presenti sulla rete autostradale.

IP segue Eni, ma senza un prezzo unico

Anche IP, controllata dal gruppo azero Socar, ha deciso di intervenire sul costo di benzina e gasolio. In questo caso, però, la formula è differente.

Socar ha annunciato il calmieramento progressivo dei prezzi, spiegando che il livello sarà stabilito tenendo conto delle diverse esigenze della filiera. Non è quindi stato indicato un prezzo massimo nazionale uguale per tutti gli impianti, come invece ha fatto Eni.

L'operazione è partita il 28 settembre da alcune centinaia di distributori IP, con prezzi che in diversi casi sono stati portati allo stesso livello fissato da Eni, cioè 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. L'estensione agli altri impianti avverrà progressivamente, sulla base delle aree di mercato.

La rete IP conta oltre 4.500 punti vendita in Italia. La società sta inoltre valutando come estendere il meccanismo anche alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori che si riforniscono attraverso IP.

Anche Q8 aderisce: il price cap parte dal 1° ottobre

La novità delle ultime ore riguarda Q8. La compagnia ha annunciato il 29 settembre l'adesione al price cap, accogliendo l'invito rivolto alle compagnie energetiche a intervenire contro il caro carburanti.

Il tetto sui prezzi di benzina e gasolio partirà dal 1° ottobre 2026 e durerà 30 giorni. Q8 ha però scelto una formula diversa rispetto a Eni: il price cap sarà applicato con un approccio modulare, coerente con le differenti realtà che compongono la rete distributiva.

Al momento Q8 non ha comunicato i valori numerici del tetto per benzina e gasolio. Per questo non è corretto indicare già oggi un prezzo massimo di 1,99 o 2,19 euro anche per Q8: quei valori sono quelli ufficialmente fissati da Eni, mentre IP e Q8 hanno adottato meccanismi differenti.

Q8 dispone di circa 2.900 stazioni di servizio sul territorio italiano.

Quanto costano oggi benzina e gasolio in Calabria

Per capire l'entità del possibile risparmio bisogna confrontare i prezzi dei singoli impianti con le medie ufficiali.

L'ultimo dato regionale pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aggiornato al 28 settembre, indica in Calabria un prezzo medio self di 2,175 euro al litro per la benzina e 2,389 euro per il gasolio.

Questo significa che, prendendo come riferimento la media regionale, il prezzo massimo Eni di 1,99 euro per la benzina sarebbe 18,5 centesimi più basso, mentre quello di 2,19 euro per il gasolio sarebbe 19,9 centesimi più basso.

Naturalmente si tratta di un confronto con una media regionale: il risparmio effettivo dipende dal prezzo praticato dal singolo distributore prima dell'applicazione del tetto. Per IP e Q8, inoltre, bisogna verificare il prezzo effettivamente esposto dalla stazione interessata.

Dove trovare il distributore più vicino in Calabria

Per chi vuole approfittare delle iniziative, la soluzione più semplice è utilizzare direttamente gli strumenti ufficiali delle compagnie.

Enilive: la mappa consente di individuare le stazioni della rete e cercare quella più vicina alla propria posizione.

IP: il motore di ricerca di Italiana Petroli permette di individuare le stazioni di servizio presenti sul territorio.

Q8: lo store locator ufficiale consente di cercare le stazioni Q8 e Q8 easy e di verificare i servizi disponibili.

Per evitare viaggi a vuoto, soprattutto nel caso di IP e Q8, è comunque opportuno controllare il prezzo effettivamente indicato dal singolo impianto: il fatto che un marchio abbia aderito al price cap non significa necessariamente che tutti i distributori applichino già lo stesso prezzo.

Le mappe ufficiali dei distributori

Enilive: trova la stazione Enilive più vicina

IP: cerca le stazioni IP

Q8: trova il distributore Q8 più vicino

Per un confronto più ampio, oltre alle mappe delle singole compagnie c'è anche Osservaprezzi carburanti del Mimit, che permette di cercare gli impianti e confrontare i prezzi comunicati dai gestori.

Oggi il tetto Eni è già operativo con benzina a 1,99 euro e gasolio a 2,19 euro al litro; IP sta estendendo progressivamente il proprio calmieramento e Q8 entrerà in campo dal 1° ottobre. Per gli automobilisti calabresi, la differenza decisiva sarà quindi individuare quale impianto vicino casa abbia effettivamente applicato il prezzo più conveniente.