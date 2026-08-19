In cima alla classifica ci sono Reggio Calabria e Cosenza. Decine di auto in sosta danneggiate o scassinate. Assicurato solo 1 veicolo su 5

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Sono 2.731 i veicoli rubati in Calabria nell’ultimo anno. Le auto restano le più “ricercate”: ne sono state sottratte 2.431. Spariti 300 tra moto e motorini. Lo dice il report sui furti di veicoli di Facile.it realizzato su data set delle statistiche ufficiali del dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.

Furti d’auto: Reggio Calabria e Cosenza le più colpite

Analizzando i dati nel dettaglio, emerge una geografia del crimine molto precisa. Il primato negativo spetta alla provincia di Reggio Calabria, che si conferma l'area più critica dell'intera regione. Qui, nel solo anno preso in esame, sono state denunciate ben 891 sottrazioni di autovetture. Ma il fenomeno non si limita alla città dello Stretto: Cosenza segue a breve distanza con 706 furti, mentre Catanzaro registra 631 episodi.

Più distanziate, invece, le aree di Vibo Valentia (124 furti) e Crotone (79 furti), dove i numeri, pur restando preoccupanti per le comunità locali, appaiono decisamente più contenuti su scala regionale.

L’assalto alle due ruote

Se guardiamo alle moto e ai motorini, la situazione ricalca fedelmente la gerarchia delle auto, con Reggio Calabria ancora una volta in cima alla classifica per i motocicli (153 furti) e i ciclomotori (63 furti). Catanzaro e Cosenza si scambiano le posizioni a seconda della tipologia di mezzo a due ruote, ma rimangono costantemente sul podio del rischio.

Polizze contro i furti sotto la media nazionale

Le polizze contro i furti, dice lo studio di Facile.it, sono al 19,9%, circa 5 punti sotto la media nazionale. Un dato estremamente basso se paragonato alla reale esposizione al rischio.

La spiegazione di questo fenomeno sembra risiedere in una motivazione economica: nel Sud Italia, e in Calabria in particolare, le tariffe per queste garanzie accessorie sono mediamente più elevate rispetto al resto della Penisola. Questo crea un circolo vizioso in cui l'alto costo del premio scoraggia la protezione, lasciando l'80% dei proprietari di auto completamente esposto in caso di perdita del veicolo. Eppure, il costo medio nazionale di una polizza furto si aggira sui 108 euro, una cifra che appare irrisoria se confrontata con il danno economico derivante dalla perdita definitiva del mezzo o dai costi di riparazione post-scasso.

Non solo furti: dilaga il fenomeno dello scasso "rapido"

Il report evidenzia come il rischio non riguardi solo la sparizione definitiva dell'auto. Esiste un fenomeno parallelo, altrettanto pervasivo: i danneggiamenti e i furti su auto in sosta. I numeri a livello nazionale sono impressionanti: avvengono 12 furti ogni ora, superando la soglia dei 100.000 episodi all’anno. In questi casi, il danno spesso non è il furto del veicolo stesso, ma la distruzione di specchietti retrovisori o la forzatura di serrature per sottrarre oggetti lasciati all'interno, come borse, monetine o semplici cavetti di ricarica.

Vademecum per un'estate sicura: i 5 consigli degli esperti

Per contrastare questa tendenza, gli esperti hanno stilato una guida pratica per ridurre drasticamente i rischi, specialmente durante le vacanze.

La scelta del parcheggio. Non è solo una questione di comodità. Evitare zone isolate o nascoste dalla vegetazione è fondamentale. Un'area ben illuminata e con passaggio pedonale funge da naturale deterrente per i malintenzionati

L'abitacolo "nudo". La regola d'oro è non lasciare nulla in vista. Anche un sacchetto vuoto può incuriosire un ladro, portandolo a sfondare un finestrino e causando centinaia di euro di danni per un bottino inesistente.

Finestrini chiusi. Molti pensano di combattere il caldo torrido lasciando uno spiraglio aperto. Gli esperti ammoniscono: non abbassa la temperatura interna in modo significativo, ma compromette totalmente la sicurezza del mezzo.

Tecnologia e tradizione. Sebbene i ladri moderni utilizzino la clonazione dei telecomandi per catturare le frequenze e aprire le auto senza scasso, l'uso della vecchia chiave fisica o di dispositivi meccanici (come il bloccasterzo) può rivelarsi la difesa più efficace. Attenzione anche in spiaggia. Mai lasciare le chiavi incustodite sotto l'ombrellone

La polizza come investimento. La garanzia contro il furto può essere sottoscritta in qualsiasi momento, anche separatamente dalla RC auto obbligatoria. È l'unico strumento che tutela non solo dal furto totale, ma anche dai danni parziali subiti durante un tentativo di scasso.