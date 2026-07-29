Il sindaco Macrì e il presidente della Commissione Bilancio Mangialavori faranno il punto sugli interventi del Contratto di sviluppo Calabria “Svelare la Bellezza”. Al centro le procedure per il nuovo impianto di Barricello/Campo di Sotto e lo stralcio del collegamento tra Piazza Cannone e Piazza dell’Isola

Sabato 1 agosto, alle ore 10,30, a Palazzo Santa Chiara, il sindaco Giovanni Macrì e Giuseppe Mangialavori, presidente della V Commissione parlamentare Bilancio terranno una conferenza stampa per fare il punto sui due principali interventi collegati al Cis Calabria – Svelare la Bellezza: il nuovo campo sportivo in località Barricello/Campo di Sotto e l’ascensore per il mare tra Piazza Cannone e Piazza dell’Isola. Sarà l’occasione – si legge in una nota stampa dell’amministrazione - per informare i cittadini sullo stato reale delle procedure, sulle criticità emerse e sulle prospettive che l’Amministrazione intende portare avanti.

Macrì: «Facciamo chiarezza»

«Ritengo doveroso – sottolinea il primo cittadino – rappresentare con chiarezza ciò che sta andando avanti, ciò che si è complicato e ciò che richiederà un nuovo impegno istituzionale. Il riferimento è ai due interventi principali previsti per Tropea: il nuovo campo sportivo in località Barricello/Campo di Sotto e l’ascensore di collegamento tra Piazza Cannone e Piazza dell’Isola».

Il campo sportivo

In merito al campo sportivo, si fa presente, «da circa dieci giorni la Stazione unica appaltante provinciale (Suap) ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento del nuovo impianto mediante appalto integrato, comprensivo della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori. Si tratta – evidenzia Macrì – di un passaggio importante, perché consente finalmente di avviare un’opera attesa da molti anni. Il cronoprogramma resta però estremamente compresso e permane il rischio di perdere il finanziamento qualora non vengano rispettate le scadenze fissate per dicembre 2026. L’aggiudicazione entro la fine dell’anno, tuttavia, dovrebbe consentire di salvaguardare le risorse e procedere con l’intervento».

L’ascensore per il mare

Diversa la situazione inerente l’ascensore per il mare: «Il finanziamento originario, pari a 5 milioni di euro – evidenzia il sindaco - prevedeva anche la realizzazione dell’ascensore per il mare, infrastruttura che Tropea attende da oltre cinquant’anni e che avrebbe inciso in modo significativo su accessibilità, vivibilità e qualità complessiva dell’esperienza urbana. L’intervento è stato successivamente stralciato a seguito dell’emersione di una criticità tecnica relativa alla stabilità della rupe. Dalle valutazioni effettuate, tuttavia, quella criticità avrebbe potuto essere affrontata con un consolidamento quantificato in circa 500 mila euro, producendo anche un incremento dei livelli di sicurezza di Piazza Cannone»

«Di fronte a quel quadro – fa presente il primo cittadino – è stata privilegiata una diversa impostazione, rinunciando a proseguire sul progetto. Rispetto questa valutazione, ma non riesco a condividerla. Per un’infrastruttura così importante avrei auspicato un ulteriore approfondimento delle soluzioni tecniche e amministrative praticabili, prima di arrivare allo stralcio definitivo».

Risorse rimodulate

Le somme inizialmente destinate all’ascensore potranno essere utilizzate per qualificare ulteriormente il progetto del campo sportivo, rendendolo più moderno, funzionale e rispondente alle esigenze della comunità: «Resta però aperta – conclude Macrì – la necessità di individuare nuove opportunità di finanziamento per un collegamento che continua ad essere strategico. Fortunatamente si stanno aprendo prospettive che consentono di guardare avanti con fiducia; perché Tropea ha dimostrato più volte di saper trasformare le difficoltà in occasioni di ripartenza».