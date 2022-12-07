La confederazione: «Questo incarico rappresenta un motivo di forte orgoglio per la nostra associazione»

Il presidente della Cna di Vibo Valentia, Antonino Cugliari, è stato eletto vice-presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: «Tale incarico, oltre a costituire motivo di forte orgoglio per la nostra associazione- scrive Cna territoriale-rappresenta un giusto riconoscimento all’attività svolta in questi anni quale presidente della Cna di Vibo Valentia e costituisce un importante momento per il settore delle imprese che operano nel territorio».



«La presenza in seno alla Giunta della Cciaa del presidente Cugliari– si aggiunge – profondo conoscitore delle problematiche che le aziende si trovano ad affrontare quotidianamente, divenute ancor più complesse in questa difficile fase storico che il Paese sta vivendo, sarà occasione per portare e supportare con ancora maggiore determinazione ed incisività le istanze pervenute dal settore imprenditoriale che avrà nel presidente Cugliari un rappresentante qualificato, vicino e fortemente impegnato».

