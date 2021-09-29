Il commissario della Camera di Commercio: «Pronti a condividere ancora percorsi comuni»

Giovanni Cugliari, imprenditore vibonese nel settore legno-arredo, è il nuovo presidente regionale della Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e dell’impresa), eletto nei giorni scorsi all’unanimità dall’assemblea regionale riunitasi proprio nei giorni scorsi per il rinnovo delle cariche. Un prestigioso riconoscimento e una scelta plebiscitaria che vengono salutati con soddisfazione e orgoglio dal commissario della Camera di Commercio di Vibo Valentia, Sebastiano Caffo, «consapevole . sottolinea – della indiscussa competenza e alta capacità di rappresentanza del neopresidente, che ora, con rinnovato slancio e prospettiva, ma anche con più energico potere negoziale, saprà portare all’attenzione dei diversi livelli istituzionali le esigenze di un settore determinante per l’economia locale in un’ottica di sviluppo complessivo e integrato del territorio, privilegiando sempre confronto dialettico e scelte condivise».

Di questo, Caffo si dice fortemente convinto «ben conoscendo del presidente Cugliari le qualità umane e le capacità professionali, l’impegno, la visione, il coraggio e la perseveranza che negli anni ne hanno fatto un imprenditore nazionale e internazionale di successo nonché uno stimato e affidabile rappresentante di categoria, come testimonia anche, sotto quest’ultimo aspetto in particolare, la sua esperienza alla guida di Cna provinciale nonché quella di consigliere della Camera di commercio, che ci ha visto leali compagni di viaggio nell’impegno quotidiano, come anche nelle grandi sfide, per lo sviluppo delle imprese e la competitività del territorio. Siamo certi – dice ancora Caffo- che il suo contributo in questo nuovo impegno costituirà valore aggiunto di idee, progetti e concreta operatività per il rilancio della Calabria soprattutto in questa fase delicata in cui progettualità sostenibile ed efficiente gestione delle risorse costituiscono condizione essenziale per il cambiamento. Formuliamo, dunque, – chiude il commissario della Cdc – al presidente Cugliari gli auguri di buon lavoro, pronti a condividere, ancora, percorsi comuni di innovazione e competitività».