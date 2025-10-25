La vice sarà Elisabetta Furlano. Il segretario provinciale dell’associazione Nicola Raffaele: «Passo in avanti, così le imprese del settore possono fare rete e accedere a progetti e bandi»

Confartigianato di Vibo Valentia ha ufficialmente costituito la categoria parrucchieri, un nuovo organismo interno che si affianca alla categoria degli estetisti, nata lo scorso aprile, con la quale condivide molte esigenze e obiettivi comuni.

L’assemblea costitutiva si è svolta il 24 ottobre su iniziativa del segretario provinciale Nicola Raffaele, alla presenza di numerosi parrucchieri – alcuni impossibilitati a partecipare per motivi lavorativi o personali, ma che hanno garantito la loro presenza al prossimo incontro – e dei rappresentanti istituzionali dell’associazione: il presidente provinciale Rocco Cunsolo, il vice presidente Filippo Mangone, il presidente regionale Meccatronici Roberto La Grotteria, la presidente provinciale Giovani Imprenditori Romina Nusdeo e la presidente provinciale Estetisti Caterina La Marca.

Nel corso dell’assemblea sono stati elette all’unanimità Gessica Garisto come presidente ed Elisabetta Furlano come vice presidente provinciale della categoria parrucchieri di Confartigianato Vibo Valentia.

«La nascita della categoria parrucchieri rappresenta un ulteriore importante passo avanti – ha dichiarato il segretario Raffaele – per consentire agli imprenditori del settore di fare rete, accedere a bandi regionali e nazionali e partecipare attivamente ai progetti promossi da Confartigianato nei vari ambiti della sicurezza, della formazione e di molte altre iniziative in corso».

La nuova categoria provinciale garantirà consulenza dedicata, rappresentanza nei tavoli sindacali, partecipazione a progetti e formazione continua per tutte le imprese del comparto e per le attività affini. Un impegno concreto, sottolinea Confartigianato Vibo Valentia, per lo sviluppo dell’artigianato e per la crescita economica e professionale del territorio vibonese.