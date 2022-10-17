Collaborazione tra enti a supporto dello sviluppo dell'economia locale

Il presidente di Confcommercio Vibo Valentia, Salvatore Nusdeo, ha incontrato nei giorni scorsi, presso gli uffici dell’ente comunale, il giovane sindaco di Jonadi, Fabio Signoretta.

Nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato anche il direttore di Confcommercio Calabria Centrale Giovanni Ferrarelli, si sono affrontate le principali tematiche che riguardano le attività di vicinato e le piccole e medie imprese del terziario.

Il momento di confronto si è dimostrato molto proficuo ed ha evidenziato l’importanza di una costante collaborazione tra amministrazione comunale e Confcommercio, nella prospettiva di un concreto supporto allo sviluppo dell’economia locale. «Dall’incontro con il sindaco Signoretta – ha dichiarato Salvatore Nusdeo – è emerso innanzitutto la vicendevole disponibilità alla collaborazione e, soprattutto, la consapevolezza della necessità di trovare risposte tangibili alle esigenze delle micro imprese, spesso a conduzione familiare, che rappresentano la spina dorsale dell’economia dei piccoli centri. Confcommercio – ha concluso Nusdeo – continuerà a farsi portavoce delle istanze degli operatori economici, garantendo una collaborazione attiva e propositiva con tutte le amministrazioni locali disposte al confronto e alla individuazione di azioni che possano, in qualche modo, attenuare lo stato di difficoltà attuale delle nostre attività economiche».