Soddisfatto il consigliere di FI Michele Comito: «Saprà cogliere tutte le occasioni di rilancio che, a partire dal turismo, daranno nuova linfa vitale ai Comuni di quel tratto di costa»

«Oggi abbiamo scritto una pagina importante per il futuro del territorio vibonese. Il Consorzio Costa degli Dei saprà cogliere tutte le occasioni di rilancio che, a partire dal turismo, daranno nuova linfa vitale ai Comuni di quel tratto di costa che tutta Italia ci invidia». Sono parole cariche di soddisfazione quelle del consigliere regionale di Forza Italia, Michele Comito, all’esito dell’approvazione di questo pomeriggio, da parte del consiglio regionale, sulle modifiche riguardanti l’istituzione del Consorzio Costa degli Dei. Un ente morale che avrà molteplici compiti e funzioni, tutti indirizzati allo sviluppo dei territori di competenza e all’implementazione delle loro potenzialità: dal turismo alle infrastrutture, dalla cultura agli insediamenti produttivi, dalla tutela dell’ambiente marino alle risorse idriche. [Continua in basso]

Il consigliere regionale, con le modifiche già approvate in commissione Bilancio (firmate insieme al capogruppo di Forza Italia Giovanni Arruzzolo) e ratificate oggi dall’assise, ha fatto sì che fosse lo stesso ente a dotarsi autonomamente del proprio statuto, demandando quindi il compito all’assemblea e non al consiglio regionale. Una modifica normativa semplice ma fondamentale per renderne efficiente l’azione.

«In questa sede – afferma l’esponente di Forza Italia – mi corre l’obbligo di ringraziare due persone che hanno reso possibile questo grande traguardo. E mi riferisco al senatore Giuseppe Mangialavori e al già consigliere regionale Vito Pitaro. Il senatore Mangialavori, sin dall’inizio del suo mandato parlamentare, con lungimiranza aveva redatto una proposta di legge proprio con lo scopo di istituire il Consorzio. Proposta poi affossata dall’allora maggioranza di governo, ma che è continuata a vivere ed è stata trasformata nell’odierna legge regionale grazie al lavoro certosino di Vito Pitaro (con co-firmatario anche il collega Filippo Pietropaolo), il quale nella passata legislatura è riuscito ad aggregare le risorse ed il consenso per realizzare il progetto, al quale la Regione contribuirà con uno stanziamento annuo di 150mila euro. Non mi resta che ringraziare – sottolinea ancora Michele Comito – i colleghi consiglieri che oggi, col loro voto, hanno voluto suggellare questa iniziativa. Infine, intendo fare un augurio di buon lavoro agli amministratori locali del mio territorio, cui spetterà l’onore e l’onere di dare vita al Consorzio Costa degli Dei, ma soprattutto di continuare a lavorare uniti sui grandi temi che da sempre interessano la fascia costiera: la viabilità, l’erosione, la crisi idrica, la tutela dell’ambiente marino. Così facendo, insieme, fianco a fianco, ridisegneremo – chiude Michele Comito – il destino della nostra splendida terra».