Si punta a migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione, ricerca e contrasto delle violazioni in danno di Stato, Regioni, Comunie Unione Europea

Il Comune di Zambrone ed il Comando provinciale della Guardia di finanza hanno siglato, in data odierna, un protocollo d’intesa a tutela della spesa pubblica per la prevenzione e l’individuazione delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti d’interesse e della duplicazione dei finanziamenti. L’accordo mira a migliorare l’efficacia delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connesse alle misure di sostegno e finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). [Continua in basso]

Sono tante le intese analoghe firmate tra la Gdf di Vibo Valentia ed i Comuni del Vibonese a partire già dal 2022 e quest’ultimo, firmato dal sindaco Corrado L’Andolina e dal comandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Massimo Ghibaudo, prevede che il Comune di Zambrone comunichi alle Fiamme gialle informazioni e notizie circostanziate, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico- finanziaria di cui sia venuto a conoscenza, avendo cura di segnalare elementi su interventi, realizzatori o esecutori, che presentino particolari indici di rischio, quale ausilio per le autonome attività di analisi e controllo che la Guardia di finanza potrà effettuare nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali. Il protocollo d’intesa, che resterà in vigore fino al completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, mira a garantire il corretto impiego dei fondi pubblici che aiutano la crescita produttiva e occupazionale e contribuiscono, nell’attuale congiuntura, ad arginare l’impatto negativo della crisi economica e sociale conseguente all’emergenza pandemica e a sostenere il rilancio del Paese.

