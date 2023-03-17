Tutti gli articoli di Economia e Lavoro
Il Comune di Zambrone ed il Comando provinciale della Guardia di finanza hanno siglato, in data odierna, un protocollo d’intesa a tutela della spesa pubblica per la prevenzione e l’individuazione delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti d’interesse e della duplicazione dei finanziamenti. L’accordo mira a migliorare l’efficacia delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connesse alle misure di sostegno e finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). [Continua in basso]
Sono tante le intese analoghe firmate tra la Gdf di Vibo Valentia ed i Comuni del Vibonese a partire già dal 2022 e quest’ultimo, firmato dal sindaco Corrado L’Andolina e dal comandante provinciale della Guardia di finanza, colonnello Massimo Ghibaudo, prevede che il Comune di Zambrone comunichi alle Fiamme gialle informazioni e notizie circostanziate, ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico- finanziaria di cui sia venuto a conoscenza, avendo cura di segnalare elementi su interventi, realizzatori o esecutori, che presentino particolari indici di rischio, quale ausilio per le autonome attività di analisi e controllo che la Guardia di finanza potrà effettuare nell’ambito delle proprie prerogative istituzionali. Il protocollo d’intesa, che resterà in vigore fino al completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, mira a garantire il corretto impiego dei fondi pubblici che aiutano la crescita produttiva e occupazionale e contribuiscono, nell’attuale congiuntura, ad arginare l’impatto negativo della crisi economica e sociale conseguente all’emergenza pandemica e a sostenere il rilancio del Paese.
