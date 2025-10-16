È vibonese il miglior pizzaiolo contemporaneo d’Italia. Antonio D’Angelo, titolare della Premiata Forneria di Vibo Valentia, si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano della Pizza Contemporanea 2025, al termine di una competizione che ha visto sfidarsi centinaia di professionisti provenienti da tutta la penisola.

L’evento, ospitato a Milano e promosso da Galbani in collaborazione con Sirman, 5 Stagioni e Demetra, ha coinvolto oltre 500 partecipanti. Dopo una lunga selezione, solo sei pizzaioli sono arrivati alla finale, tra cui anche il tropeano Francesco Ribaudo.

Le prove finali hanno messo alla prova tecnica, creatività e capacità di improvvisazione dei concorrenti. I finalisti si sono confrontati in tre momenti: la realizzazione della pizza margherita tradizionale, una pizza libera ideata personalmente e infine un “pressure test” a sorpresa, in cui ogni pizzaiolo ha dovuto creare una pizza abbinata a un cocktail.

Per quest’ultima sfida, D’Angelo ha conquistato la giuria con una proposta originale ma equilibrata: una pizza con vellutata di pomodorini gialli, baccalà mantecato, fiordilatte, pomodorini rossi semidry, chips di pomodoro, fiori eduli, mentuccia fresca e olio extravergine d’oliva, abbinata a un cocktail agrumato e floreale.

Secondo la giuria, la sua creazione si è distinta per equilibrio, innovazione e rispetto della tradizione, interpretando in chiave contemporanea i valori autentici della pizza italiana.

«Un’emozione unica – ha commentato D’Angelo –. Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia, al mio staff e a tutti coloro che hanno sempre creduto in me. Sono orgoglioso di portare questo premio nella mia terra».

Il successo del pizzaiolo vibonese rappresenta non solo un importante traguardo personale, ma anche un riconoscimento per una realtà del Sud che, negli ultimi anni, si sta affermando nel panorama nazionale della gastronomia d’autore.

Un ringraziamento è stato rivolto anche al fotografo e media manager Giovanni Garufi di Vibo Valentia, che ha sostenuto D’Angelo nella partecipazione al concorso, contribuendo alla valorizzazione del suo percorso professionale.

Con questa vittoria, la migliore pizza contemporanea d’Italia parla calabrese e si può gustare a Vibo Valentia.