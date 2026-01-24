Il Mase ha pubblicato l’elenco degli Enti locali che hanno partecipato con successo al bando nazionale da 75 milioni di euro. A guidare la classifica locale è Monterosso Calabro che riceve quasi 800mila euro per tre progetti. Ora però occhio ai tempi: chi ritarda deve restituire le risorse

Arriva una boccata d’ossigeno per i Comuni italiani che investono nella transizione energetica. Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti dato il via libera a un nuovo pacchetto di finanziamenti nell’ambito dell’Avviso C.S.E. 2025 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica, destinato a finanziare interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

Con l’ultimo decreto, il Mase ha disposto la concessione di oltre 75 milioni di euro in contributi a fondo perduto , recuperando risorse che permettono ora di finanziare progetti inizialmente giudicati ammissibili ma rimasti esclusi per esaurimento dei fondi. Un passaggio decisivo che consente di scorrere la graduatoria e dare risposta a numerose amministrazioni locali.

A chi vanno le risorse

La quota più consistente dei finanziamenti è destinata ai territori più fragili: circa 60 milioni di euro andranno ai Comuni delle Regioni meno sviluppate, mentre oltre 15 milioni sono riservati alle Regioni in transizione e più sviluppate. Resta confermata anche l’attenzione alle isole minori, già prevista nella ripartizione originaria.

Nel Vibonese

Sono 24 gli interventi finanziati nel Vibonese, per un totale di 14 Comuni, con alcuni enti che hanno ottenuto risorse per due o tre progetti contemporaneamente. Complessivamente, ai Comuni vibonesi vanno poco più di 4,7 milioni di euro.

Gli interventi riguardano esclusivamente edifici pubblici di proprietà comunale, adibiti a uso non residenziale e non destinati prevalentemente ad attività economiche. Tra le opere finanziabili rientrano l’efficientamento energetico, la riduzione dei consumi e l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, con acquisti e servizi effettuati tramite il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MePA).

Contributi fino al 100%

Il meccanismo è particolarmente vantaggioso per gli enti locali: i contributi coprono fino al 100% delle spese ammissibili, per importi compresi tra 40mila e 220mila euro per singolo progetto. Le domande sono state valutate con procedura “a sportello”, seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

Scadenze e controlli

Resta ferma l’attenzione sui controlli: l’erogazione dei fondi è subordinata alle verifiche previste dal Ministero, che potrà revocare il contributo in caso di irregolarità. I Comuni beneficiari dovranno inoltre rispettare precisi obblighi di rendicontazione. È stata intanto prorogata al 30 giugno 2026 la scadenza per la presentazione delle richieste di accredito dei contributi.

I Comuni vibonesi finanziati e i relativi importi

Monterosso Calabro

Totale finanziamenti: € 797.514,00

(3 interventi)

Francica

Totale finanziamenti: € 658.463,28

(3 interventi)

Soriano Calabro

Totale finanziamenti: € 614.379,58

(3 interventi)

Maierato

Totale finanziamenti: € 523.990,00

(2 interventi)

Zambrone

Totale finanziamenti: € 403.075,80

(2 interventi)

Vallelonga

Totale finanziamenti: € 355.137,05

(2 interventi)

Filogaso

Totale finanziamenti: € 308.861,97

(2 interventi)

Comuni con un solo intervento finanziato

Vibo Valentia: € 225.968,00

San Nicola da Crissa: € 196.298,00

Zaccanopoli: € 166.044,99

Zungri: € 120.510,00

Brognaturo: € 112.018,94

Filandari: € 128.252,55

Rombiolo: € 128.058,31