È terminato lo sconto sulle accise del gasolio. Da oggi, martedì 24 novembre, torna in vigore l'aliquota ordinaria dopo due settimane di agevolazione fiscale che avevano consentito di alleggerire il prezzo del diesel di 4,88 centesimi al litro, Iva compresa. Il governo non ha disposto la proroga della misura, ma almeno per il momento i temuti rincari non si sono ancora concretizzati.

Secondo le rilevazioni diffuse questa mattina dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale del gasolio in modalità self service si attesta a 2,196 euro al litro, sostanzialmente stabile rispetto ai 2,197 euro di ieri. In leggerissima flessione anche la benzina, passata da 1,941 a 1,939 euro al litro.

Sulla rete autostradale, invece, il diesel costa mediamente 2,252 euro al litro e la benzina 1,973 euro. L'effetto della fine dell'agevolazione fiscale potrebbe manifestarsi nei prossimi giorni, con il progressivo rinnovo delle scorte dei distributori.

Quanto costa il gasolio in Calabria

In Calabria il prezzo medio del gasolio in modalità self service si attesta oggi a 2,208 euro al litro, mentre quello della benzina è pari a 1,950 euro. Il diesel costa dunque quasi 26 centesimi al litro in più rispetto alla verde.

Se l'incremento dell'accisa venisse interamente trasferito sui prezzi alla pompa, a parità delle altre condizioni, la media regionale del gasolio potrebbe raggiungere i 2,257 euro al litro, superando la soglia dei 2,25 euro.

Quanto costerà fare il pieno

La misura introdotta con il decreto del 9 novembre aveva ridotto temporaneamente l'accisa sul gasolio da 672,90 a 632,90 euro ogni mille litri. L'intervento era stato finanziato attraverso il meccanismo delle accise mobili, che consente di utilizzare le maggiori entrate Iva legate all'aumento del prezzo del petrolio per contenere il costo dei carburanti.

Con il ripristino dell'aliquota ordinaria, l'aggravio fiscale è di quattro centesimi al litro, che diventano 4,88 considerando anche l'Iva. Per un automobilista che effettua un rifornimento da 50 litri, il potenziale rincaro è quindi di 2,44 euro a pieno.

In Calabria, dove oggi un rifornimento di queste dimensioni costa mediamente 110,40 euro, la spesa potrebbe salire a 112,84 euro. Si tratta naturalmente di una proiezione, sulla quale incideranno anche l'andamento delle quotazioni petrolifere e le politiche commerciali dei singoli distributori.

L'appello al governo in vista del Natale

A chiedere il prolungamento dell'agevolazione è Assoutenti, che auspica un nuovo intervento dell'esecutivo almeno fino alla fine dell'anno, in considerazione dell'aumento degli spostamenti e dei consumi di carburante durante le festività natalizie.

L'associazione dei consumatori sollecita il governo a continuare a utilizzare il maggior gettito Iva per contenere i prezzi alla pompa e alleggerire la spesa delle famiglie. Al momento, tuttavia, non risulta adottato un nuovo provvedimento per ripristinare lo sconto.